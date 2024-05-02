Зеленский: Первый саммит мира состоится 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке

Президент отметил, что на саммит приглашены главы государств и правительств со всех континентов

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Глобальный саммит мира пройдет 15-16 июня в швейцарском городе Бюргеншток, рядом с городом Люцерн. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

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По его словам, к участию в саммите приглашены и ожидаются главы государств и правительств со всех континентов. Зеленский отметил, что саммит станет платформой для обсуждения путей достижения мира для Украины в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права.

"Я уверен, что каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в саммите, ведь он имеет важное значение не только для Украины. Речь идет о глобальной роли каждой страны, а также о настоящем уважении к международному праву и мирному сосуществованию во всем мире", — подчеркнул президент.

Зеленский заявил, что правила, закрепленные в Уставе ООН, защищают все государства от нападения и насилия. И обязанность мирового сообщества – защищать их реальными действиями, а не словами, отметил украинский лидер. Именно об этом, по его словам, будет идти речь на Глобальном саммите мира в Швейцарии.

15 января Украина и Швейцария приступили к подготовке проведения Глобального саммита мира.

8 апреля издание Bloomberg сообщило, что на саммит по урегулированию войны в Украине пригласят от 80 до 100 государств.

10 апреля Федеральный совет Швейцарии сообщил, что Глобальный саммит мира пройдет 15-16 июня. Россия не будет участвовать в нем.

24 апреля Зеленский заявил, что Россия хочет сорвать саммит мира и планирует, как это сделать.

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