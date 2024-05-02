Кулеба об участии России в Глобальном саммите мира: Нет смысла сажать за стол переговоров

Дмитрий Кулеба (Фото: LIGA.net/Валентина Полищук)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что садиться за стол переговоров с Россией нет смысла, поскольку от нее нельзя будет добиться добросовестных действий. А Глобальный саммит мира предусматривает коалицию стран, разделяющую общие принципы. Об этом он заявил в интервью Foreign Policy.

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Кулеба отметил, что Украина знает, что есть только два способа привести Россию к ситуации, когда она будет действовать добросовестно. Первый, по его словам, – это успех на поле боя, а второй – создание коалиции стран, которые разделяют одни и те же принципы и подходы.

Поэтому, по словам министра, в Глобальном саммите мира не предполагается участие России.

"Потому, что цель этого саммита – объединить страны, разделяющие принципы и подходы, на основе которых они будут строить дальнейшие действия", – подчеркнул он.

Министр акцентировал, что только после саммита может состояться общение с Россией, и она может стать частью переговоров.

"В конце концов, нельзя положить конец войне без обеих сторон", – подытожил глава МИД.

В апреле президент Владимир Зеленский заявил, что летом 2024 года может начаться "путь к справедливому миру". Он подчеркнул, что вместе с союзниками Украина работает над тем, чтобы июньский саммит мира в Швейцарии "действительно был глобальным".

Формула мира Зеленского была представлена на саммите G20 в ноябре 2022 года.

С лета 2023 года ее воплощение начали обсуждать на международном уровне. В июне первая такая встреча состоялась в Дании, в августе – в Саудовской Аравии, в октябре – на Мальте.

14 января в Давосе министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что обсуждение Формулы мира является фундаментально важным для начала мирного процесса, однако рано или поздно Россию придется привлекать к переговорам о мире.

15 января Украина и Швейцария приступили к подготовке проведения Глобального саммита мира.

7 февраля Швейцария обратилась к Китаю с просьбой принять участие в мирной конференции по войне в Украине.

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