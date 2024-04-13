Шольц раскрыл, когда пора говорить с Путиным: Если Россия поймет, что ее мира не будет

Такие разговоры полезны, когда вы чувствуете, что можете изменить ситуацию, но сейчас российская война говорит против этого, считает немецкий канцлер

Олаф Шольц (Фото: EPA)

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что разговор с российским диктатором Владимиром Путиным будет иметь смысл, когда Россия поймет, что не будет навязанного ею мира, и тот поймет, что должен прекратить военную кампанию и вывести войска. Об этом германский политик заявил в интервью изданию Tageszeitung.

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Шольц отметил, что в последний раз он разговаривал с Путиным gj телефону в декабре 2022 года.

Канцлер объяснил, что такие разговоры полезны, когда вы чувствуете, что можете изменить ситуацию, но сейчас российская война говорит против этого.

"У меня было несколько разговоров с Путиным в прошлом, которые иногда воспринимались критично. И я не исключаю дальнейших дискуссий в будущем", – отметил он.

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Политик акцентировал, что по инициативе украинского правительства есть дипломатические усилия на уровне советников по национальной безопасности, и важно, что туда входят и страны глобального юга.

По словам Шольца, смысл снова говорить с российским диктатором будет: "Когда придет время".

"В любом случае, если Россия поймет, что навязанного [ею] мира не будет, и Путин поймет, что он должен прекратить свою кампанию и вывести войска", – пояснил он.

29 марта Шольц в контексте отказа предоставить Taurus заявил, что важным для него остается "не повлечь за собой эскалацию" войны к столкновению России и НАТО.

8 апреля представитель правительства ФРГ сообщил, что 14 апреля Шольц прибудет в Китай с официальным визитом, чтобы обсудить с главой страны Си Цзиньпином войну в Украине.

9 апреля президент Зеленский заявил, что отсутствие поставок немецких дальнобойных ракет Taurus связано с угрозами диктатора Путина по поводу ядерного оружия – это сказал канцлер ФРГ Шольц.

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