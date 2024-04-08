Шольц прибуде до Китаю: хоче дослідити, якою мірою Пекін може впливати на воєнні дії Росії

Олаф Шольц та Сі Цзіньпін (Фото: Hua Chunying/Twitter)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 14 квітня прибуде до Китаю з офіційним візитом, аби обговорити з лідером країни Сі Цзіньпіном війну в Україні. Про це сказав речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт, повідомляють Bloomberg та Tagesschau.

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Зазначається, що зустріч Шольца та Сі відбудеться 16 квітня в межах чотириденного візиту німецького політика до КНР. Це другий візит Шольца до Китаю на посаді канцлера Німеччини.

Спочатку, 14 квітня, він прибуде до китайського міста Чунціна, щоб відвідати водневий завод, який керується німецькою компанією, а наступного дня вирушить до Шанхаю, де виступить з промовою, повідомив речник.

Перемовини з главою Китаю Сі Цзіньпіном та прем'єр-міністром Лі Цяном пройдуть 16 квітня у Пекіні, сказав Гебештрайт.

За його словами, німецький політик говоритиме з китайськими представниками про війну в Україні, зокрема канцлер "хоче дослідити, якою мірою Пекін може впливати на Росію та її ведення війни в Україні".

"Ми хотіли б, щоб Китай мав можливість впливати на Росію, щоб сприяти більш мирному розвитку конфлікту в Україні", – сказав Гебештрайт.

11 березня речник МЗС Німеччини Фішер сказав, що Китай та ЄС мають відмінності в позиції щодо війни Росії проти України.

25 березня лідер німецької партії соціал-демократів Рольф Мютценіх заявив, що Шольц "запобіг ядерній війні" своєю поїздкою до Китаю у 2022 році.

27 березня група німецьких вчених написали листа керівництву партії Шольца і розкритикували невиразну політику щодо України.

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