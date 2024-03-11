Посланник Сі Цзіньпіна не привіз нових ідей миру, у Китаю інший погляд на війну — Німеччина

Лі Хуей (Фото: EPA)

Китай і Європейський Союз мають відмінності в позиції щодо війни Росії проти України, а представник Пекіна Лі Хуей не привіз нових мирних пропозицій під час турне Європою. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Німеччини Себастьян Фішер, передає Укрінформ.

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За його словами, 9 березня Лі зустрівся з державним секретарем МЗС Томасом Баггером, дипломати обговорили зусилля щодо досягнення миру та можливу конференцію у Швейцарії.

Він зазначив, що стали очевидними відмінності в позиціях Китаю та ЄС щодо війни.

Дипломат сказав, що Берлін вітає мирні пропозиції КНР, однак нових ініціатив не було представлено, а позиція Пекіна впливає на стосунки Європи та Китаю.

"Для Німеччини своєю чергою не може бути й мови, щоб відмовитись від підтримки України. Це було також підтверджено китайським дипломатам", – заявив Фішер.

4 березня керівники Європейської служби зовнішньої діяльності у Брюсселі зустрілися з Лі Хуеєм. Вони обговорили війну Росії проти України.

Коментуючи анонсований візит спецпредставника Китаю з питань Євразії Лі Хуейя в Україну, голова комітету Ради із зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Мережко висловив думку, що той приїде з метою "зондування ґрунту", а також для того, щоб позиціювати Китай миротворцем.

Під час візиту до Києва Лі показали уламки ракети з Північної Кореї, якою росіяни били по Україні.

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