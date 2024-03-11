Посланник Си Цзиньпина не привез новых идей мира, у Китая иной взгляд на войну — Германия

Ли Хуэй (Фото: EPA)

У Китая и Европейского союза есть отличия в позиции насчет войны России против Украины, а представитель Пекина Ли Хуэй не привез новых мирных предложений во время турне по Европе. Об этом сообщил спикер министерства иностранных дел Германии Себастьян Фишер, передает Укринформ.

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По его словам, 9 марта Ли встретился с государственным секретарем МИД Томасом Баггером, дипломаты обсудили усилия по достижению мира и возможную конференцию в Швейцарии.

Он отметил, что стали очевидны отличия в позициях Китая и ЕС насчет войны.

Дипломат сказал, что Берлин приветствует мирные предложения КНР, однако новых инициатив представлено не было, а позиция Пекина влияет на отношения Европы и Китая.

"Для Германии в свою очередь не может быть и речи, чтобы отказаться от поддержки Украины. Это было также подтверждено китайским дипломатам", — заявил Фишер.

4 марта руководители Европейской службы внешней деятельности в Брюсселе встретились с Ли Хуэйем. Они обсудили войну России против Украины.

Комментируя анонсированный визит спецпредставителя Китая по вопросам Евразии Ли Хуэйя в Украину, глава комитета Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Мережко высказал мнение, что тот приедет с целью "зондирования почвы", а также для того, чтобы позиционировать Китай миротворцем.

Во время визита в Киев Ли показали обломки ракеты из Северной Кореи, которой россияне били по Украине.

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