Китай назвал переговоры посланника Си Цзиньпина в Киеве "откровенными и дружескими"

В Пекине заявляют, что Ли Хуэй приезжал, чтобы продолжить "второй раунд челночной дипломатии по поиску политического урегулирования"

Ли Хуэй (Фото: EPA)

В министерстве иностранных дел Китай назвали визит специального представителя по делам Евразии Ли Хуэйя в Киев "дружеским и откровенным". Об этом сообщила пресс-служба МИД КНР.

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Китайцы заявляют, что Ли прибыл в Киев днем 7 марта, чтобы "продолжить второй раунд челночной дипломатии по поиску политического урегулирования украинского кризиса".

Отмечается, что он провел "откровенные и дружеские переговоры" по вопросам отношения Украины и Китая с главой Офиса президента Андреем Ермаком, министром экономики Юлией Свириденко и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Также присутствовали посол КНР в Киеве Фань Сяньжун, посол Украины в Китае Павел Рябикин, заместитель министра энергетики Светлана Гринчук и другие чиновники.

Вечером того же дня дипломат покинул Киев на поезде.

4 марта руководители Европейской службы внешней деятельности в Брюсселе встретились с Ли Хуэем. Они обсудили войну России против Украины.

Комментируя анонсированный визит спецпредставителя Китая по вопросам Евразии Ли Хуэя в Украину, глава комитета Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Мережко высказал мнение, что тот приедет с целью "зондирования почвы", а также для того, чтобы позиционировать Китай миротворцем.

Во время визита в Киев Ли показали обломки ракеты из Северной Кореи, которой россияне били по Украине.

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