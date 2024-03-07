Посланник Си Цзиньпина прибыл в Киев. Ему показали обломки ракеты КНДР, запущенной из РФ
В Украину во второй раз с начала полномасштабного вторжения прибыл посланник китайского лидера Си Цзиньпина, специальный представитель правительства КНР по вопросам Евразии Ли Хуэй. Во время встречи в Офисе президента ему рассказали о ситуации на фронте, а также показали обломки ракеты северокорейского производства, которой Россия била по Украине. Об этом сообщила пресс-служба ОП.
"Мы ценим партнерство с Китаем и надеемся, что сегодняшние переговоры станут еще одним шагом к углублению и укреплению наших отношений. Очень важно, чтобы вы услышали о ситуации на фронте, о том, что происходит и где мы находимся, из первых уст", – сказал китайским гостям глава ОП Андрей Ермак.
Китайская делегация была проинформирована о ситуации на поле боя, о ситуации на захваченной оккупантами Запорожской атомной электростанции, о функционировании зернового коридора, возвращении военнопленных, защите прав гражданских заложников и возвращении депортированных Россией украинских детей.
Также китайской делегации продемонстрировали образцы обломков сбитой ракеты производства КНДР и другие элементы средств поражения, передаваемые России и применяемые ею для атак по Украине.
Посланнику Си рассказали, что Россия использует составляющие из третьих стран для производства вооружения, в том числе ударных "шахедов", разведывательных дронов, ракет, оптических приборов, навигационных систем и деталей к самолетам.
Стороны обсудили перспективы установления справедливого мира для Украины, восстановления территориальной целостности и суверенитета на основе украинской формулы мира, отметили в ОП.
Также был поднят вопрос о возможностях содействия Китая в прекращении насильственной депортации россиянами украинских детей, содействия в обмене пленными, демилитаризации и деоккупации Запорожской АЭС, обеспечении ядерной безопасности и других международных инициатив Украины.
- 4 марта руководители Европейской службы внешней деятельности в Брюсселе встретились с Ли Хуэем. Они обсудили войну России против Украины.
- Комментируя анонсированный визит спецпредставителя Китая по вопросам Евразии Ли Хуэя в Украину, глава комитета Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Мережко высказал мнение, что тот приедет с целью "зондирования почвы", а также для того, чтобы позиционировать Китай миротворцем.
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