Посланець Сі Цзіньпіна Лі Хуей відвідав Брюссель: сторони обговорили війну в Україні

28 лютого речниця Міністерства закордонних справ КНР Мао Нін заявила, що в Україну на початку березня приїде Лі Хуей

Лі Хуей (Фото: EPA)

Керівники Європейської служби зовнішньої діяльності (EUEA) 4 березня у Брюсселі зустрілися зі спецпредставником Китаю з питань Євразії Лі Хуеєм. Під час зустрічі, сторони обговорили війну Росії проти України, очікується, що китайський спецпредставник також відвідає Київ. Про це йдеться у повідомленні EUEA.

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За даними EUEA, сторони обговорили незаконну агресивну війну Росії проти України та шляхи просування справедливого та сталого миру.

Під час зустрічі наголосили, що війна Росії є реальною загрозою безпеці Євросоюзу, отже, позиція Китаю щодо війни неминуче впливає на їхні двосторонні відносини, й додали, що ЄС, як і раніше, відданий підтримці України у всьому, що "необхідно для перемоги".

Загалом сторона ЄС привітала майбутній візит спецпредставника Лі Хуея до Києва, який, як вони сподіваються, надасть можливість для суттєвої взаємодії Китаю з Україною.

Також під час зустрічі було наголошено, що ЄС очікує, що Китай, як постійний член Радбезу ООН, відіграватиме конструктивну роль і використовуватиме будь-яку можливість для захисту та просування Статуту ООН та міжнародного права задля того, щоб РФ вивела свої війська з України за межі її міжнародно визнаних кордонів.

28 лютого речниця Міністерства закордонних справ КНР Мао Нін заявила, що в Україну на початку березня приїде Лі Хуей.

15 січня представниця МЗС Китаю заявила, що Пекін підтримає всі зусилля, які допоможуть відновити мир в Україні. Раніше ідею залучити КНР до мирних переговорів озвучив голова Офісу президента Єрмак.

Того самого дня президент Зеленський зазначив, що КНР відіграє велику роль у світі, тому Україна "хотіла б, щоб Китай теж був залучений до формули, до саміту".

17 січня глава держави заявив, що прем'єр Шмигаль зустрінеться з китайським колегою Лі Цяном на полях Давоського форуму. Він додав, що зустрівся б із китайською делегацією та лідером КНР, але їх немає в Давосі.

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