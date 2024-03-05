Посланник Си Цзиньпина Ли Хуэй посетил Брюссель: стороны обсудили войну в Украине

28 февраля спикер Министерства иностранных дел КНР Мао Нин заявила, что в Украину в начале марта приедет Ли Хуэй

Ли Хуэй (Фото: EPA)

Руководители Европейской службы внешней деятельности (EUEA) 4 марта в Брюсселе встретились со спецпредставителем Китая по Евразии Ли Хуэем. Во время встречи стороны обсудили войну России против Украины, ожидается, что китайский спецпредставитель также посетит Киев. Об этом говорится в сообщении EUEA.

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По данным EUEA, стороны обсудили незаконную агрессивную войну России против Украины и пути продвижения справедливого и устойчивого мира.

Во время встречи было отмечено, что война России является реальной угрозой безопасности Евросоюза, следовательно, позиция Китая по войне неизбежно влияет на их двусторонние отношения и добавили, что ЕС по-прежнему предан поддержке Украины во всем, что "необходимо для победы".

В целом сторона ЕС приветствовала предстоящий визит спецпредставителя Ли Хуэя в Киев, который, как они надеются, предоставит возможность для существенного взаимодействия Китая с Украиной.

Также во время встречи было отмечено, что ЕС ожидает, что Китай, как постоянный член Совбеза ООН, будет играть конструктивную роль и использовать любую возможность для защиты и продвижения Устава ООН и международного права для того, чтобы РФ вывела свои войска из Украины за пределы ее международно признанных границ.

28 февраля спикер Министерства иностранных дел КНР Мао Нин заявила , что в Украину в начале марта приедет Ли Хуэй.

15 января представительница Министерства иностранных дел Китая заявила , что Пекин поддержит все усилия, которые помогут восстановить мир в Украине. Ранее идею привлечь КНР к мирным переговорам озвучил глава Офиса президента Ермак .

В тот же день президент Зеленский отметил , что КНР играет большую роль в мире, поэтому Украина "хотела бы, чтобы Китай тоже был вовлечен в формулу, на саммит".

17 января глава государства заявил, что премьер Шмигаль встретится с китайским коллегой Ли Цяном на полях Давосского форума. Он добавил, что встретился бы с китайской делегацией и лидером КНР, но их нет в Давосе.

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