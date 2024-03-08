Китай назвав переговори посланця Сі Цзіньпіна у Києві "відвертими та дружніми"

У Пекіні заявляють, що Лі Хуей приїжджав, щоб продовжити "другий раунд човникової дипломатії щодо пошуку політичного врегулювання"

Лі Хуей (Фото: EPA)

У міністерстві закордонних справ Китай назвали візит спеціального представника у справах Євразії Лі Хуейя до Києва "дружнім та відвертим". Про це повідомила пресслужба МЗС КНР.

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Китайці заявляють, що Лі прибув до Києва вдень 7 березня, щоб "продовжити другий раунд човникової дипломатії щодо пошуку політичного врегулювання української кризи".

Зазначається, що він провів "відверті та дружні переговори" з питань відносин України та Китаю з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком, міністром економіки Юлією Свириденко та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Також були присутніми посол КНР у Києві Фань Сяньжун, посол України в Китаї Павло Рябікін, заступник міністра енергетики Світлана Гринчук та інші чиновники.

Увечері того ж дня дипломат залишив Київ поїздом.

4 березня керівники Європейської служби зовнішньої діяльності у Брюсселі зустрілися з Лі Хуеєм. Вони обговорили війну Росії проти України.

Коментуючи анонсований візит спецпредставника Китаю з питань Євразії Лі Хуея в Україну, голова комітету Ради із зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Мережко висловив думку, що той приїде з метою "зондування ґрунту", а також для того, щоб позиціонувати Китай миротворцем.

Під час візиту до Києва Лі показали уламки ракети з Північної Кореї, якою росіяни били по Україні.

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