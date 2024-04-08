Шольц приедет в Китай: хочет исследовать, как Пекин может влиять на военные действия РФ

Олаф Шольц и Си Цзиньпин (Фото: Hua Chunying/Twitter)

Канцлер Германии Олаф Шольц 14 апреля прибудет в Китай с официальным визитом, чтобы обсудить с лидером Си Цзиньпином войну в Украине. Об этом сказал спикер федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт, сообщают Bloomberg и Tagesschau.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Встреча Шольца и Си состоится 16 апреля в рамках четырехдневного визита немецкого политика в КНР. Это второй визит Шольца в Китай в должности канцлера Германии.

Сначала, 14 апреля, он прибудет в китайский город Чунцина, чтобы посетить водородный завод, управляемый немецкой компанией, а на следующий день отправится в Шанхай, где выступит с речью, сообщил представитель.

Переговоры с главой Китая Си Цзиньпином и премьер-министром Ли Цяном пройдут 16 апреля в Пекине, сказал Гебештрайт.

По его словам, немецкий политик будет говорить с китайскими представителями о войне в Украине, в частности, канцлер "хочет исследовать, в какой степени Пекин может влиять на Россию и ее ведение войны в Украине".

"Мы хотели бы, чтобы Китай имел возможность влиять на Россию, чтобы способствовать более мирному развитию конфликта в Украине", – сказал Гебештрайт.

11 марта спикер МИД Германии Фишер сказал, что Китай и ЕС имеют отличия в позиции по войне России против Украины.

25 марта лидер немецкой партии социал-демократов Рольф Мютцених заявил, что Шольц "предотвратил ядерную войну" своей поездкой в Китай в 2022 году.

27 марта группа немецких ученых написали письмо руководству партии Шольца и раскритиковали невнятную политику в отношении Украины.

Читайте также: "Канцлер мира" охотится за голосами. Почему Шольц упорно не хочет давать ракеты Taurus