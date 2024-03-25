У Шольца заявили, що той "запобіг ядерній війні" під час поїздки до Китаю у 2022 році

Мютценіх заявив, що після візиту Шольца Сі Цзіньпін висловився проти застосування ядерної зброї в Україні

Рольф Мютценіх (Фото: скриншот з відео)

Лідер фракції Соціал-демократичної партії Німеччини Рольф Мютценіх заявив, що канцлер Олаф Шольц "запобіг ядерній війні" своєю поїздкою до Китаю у 2022 році. Про це він повідомив у інтерв'ю Die Rheinpfalz, цитує Merkur.

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За його словами, поїздка Шольца до Пекіну у листопаді 2022 року "так само сприяла безпеці України та Європи".

Він зазначив, що тоді китайський диктатор Сі Цзіньпін висловився проти застосування ядерної зброї у війні Росії проти України.

"Це був дуже важливий сигнал", – сказав Мютценіх.

Раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що сьогодні "геополітична напруженість та недовіра" збільшили ризик ядерної війни до найвищої точки за останні десятиліття.

Раніше диктатор Путін погрожував світові ядерною війною, якщо країни НАТО відправлять свої війська до України.

Путін неодноразово лякав президента США Байдена ескалацією та ядерною зброєю — це головна причина, чому Вашингтон нерішуче поводиться у питанні допомоги Україні, заявив колишній посол США в Україні Джон Гербст в інтерв'ю LIGA.net.

Французький лідер Емманюель Макрон заявив, що "недоречно погрожувати" французам, коли вони мають ядерну зброю.

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