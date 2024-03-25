У Шольца заявили, що той "запобіг ядерній війні" під час поїздки до Китаю у 2022 році
Лідер фракції Соціал-демократичної партії Німеччини Рольф Мютценіх заявив, що канцлер Олаф Шольц "запобіг ядерній війні" своєю поїздкою до Китаю у 2022 році. Про це він повідомив у інтерв'ю Die Rheinpfalz, цитує Merkur.
За його словами, поїздка Шольца до Пекіну у листопаді 2022 року "так само сприяла безпеці України та Європи".
Він зазначив, що тоді китайський диктатор Сі Цзіньпін висловився проти застосування ядерної зброї у війні Росії проти України.
"Це був дуже важливий сигнал", – сказав Мютценіх.
Раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що сьогодні "геополітична напруженість та недовіра" збільшили ризик ядерної війни до найвищої точки за останні десятиліття.
- Раніше диктатор Путін погрожував світові ядерною війною, якщо країни НАТО відправлять свої війська до України.
- Путін неодноразово лякав президента США Байдена ескалацією та ядерною зброєю — це головна причина, чому Вашингтон нерішуче поводиться у питанні допомоги Україні, заявив колишній посол США в Україні Джон Гербст в інтерв'ю LIGA.net.
- Французький лідер Емманюель Макрон заявив, що "недоречно погрожувати" французам, коли вони мають ядерну зброю.
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