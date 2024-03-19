Генсек ООН заявив про збільшення ризику ядерної війни: Не переживемо продовження Оппенгеймера

Антоніу Гутерреш (Фото: EPA/SALVATORE DI NOLFI)

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що сьогодні "геополітична напруженість та недовіра" збільшили ризик ядерної війни до найвищої точки за останні десятиліття. Про це він повідомив на засіданні Ради безпеки ООН.

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За його словами, популярний фільм "Оппенгеймер" про творця атомної бомби Роберта Оппенгеймера "втілив сувору реальність ядерного кінця світу в яскраве життя для мільйонів людей у всьому світі".

"Людство не зможе пережити продовження Оппенгеймера. Ядерна зброя — найруйнівніша зброя, яка колись винайдена, здатна знищити все життя на Землі", — сказав Гутерреш.

Він зазначив, що світу необхідне ядерне роззброєння.

"Фактично, ліквідація ядерної зброї – це перша дія. Потрібно зазирнути за межі сьогоднішніх розбіжностей і чітко заявити, що жити з екзистенційною загрозою ядерної зброї є неприйнятним", – заявив генсек ООН.

Раніше диктатор Путін погрожував світу ядерною війною, якщо країни НАТО відправлять свої війська до України.

Путін неодноразово лякав президента США Байдена ескалацією та ядерною зброєю — це головна причина, чому Вашингтон нерішуче поводиться у питанні допомоги Україні, заявив колишній посол США в Україні Джон Гербст в інтерв'ю LIGA.net.

Французький лідер Емманюель Макрон заявив, що "недоречно погрожувати" французам, коли вони мають ядерну зброю.

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