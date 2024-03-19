Генсек ООН заявил об увеличении риска ядерной войны: Не переживем продолжение Оппенгеймера

Антониу Гутерреш (Фото: EPA/SALVATORE DI NOLFI)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что сегодня "геополитическая напряженность и недоверие" увеличили риск ядерной войны до самой высокой точки за последние десятилетия. Об этом он сообщил на заседании Совбеза ООН.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, популярный фильм "Оппенгеймер" о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере "воплотил суровую реальность ядерного конца света в яркую жизнь для миллионов людей по всему миру".

"Человечество не сможет пережить продолжение Оппенгеймера. Ядерное оружие — самое разрушительное оружие, когда-либо изобретенное, способное уничтожить всю жизнь на Земле", — сказал Гутерреш.

Он отметил, что миру необходимо ядерное разоружение.

"Фактически, ликвидация ядерного оружия — это первое действие. Нужно заглянуть за рамки сегодняшних разногласий и четко заявить, что жить с экзистенциальной угрозой ядерного оружия неприемлемо", — заявил генсек ООН.

Ранее диктатор Путин угрожал миру ядерной войной, если страны НАТО отправят свои войска в Украину.

Путин неоднократно пугал президента США Байдена эскалацией и ядерным оружием — это главная причина, почему Вашингтон нерешительно ведет себя в вопросе помощи Украине, заявил бывший посол США в Украине Джон Хербст в интервью LIGA.net.

Французский лидер Эмманюэль Макрон заявил, что "неуместно угрожать" французам, когда у них есть ядерное оружие.

Читайте также: Путин угрожает ядерным оружием, но на самом деле боится войны с НАТО — премьер Эстонии