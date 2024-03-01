Путін лякав Байдена ескалацією та ядерною зброєю, всі рішення на основі страху — експосол
Диктатор Володимир Путін неодноразово лякав президента США Джо Байдена ескалацією — це є головною причиною, чому Вашингтон нерішуче поводиться в питанні допомоги Україні. Про це повідомив колишній посол США в Україні Джон Хербст у інтерв'ю LIGA.net.
За його словами, Путін залякував Байдена багатьма способами, аж до застосування зброї масового ураження.
"Це головна причина, чому США не посилають Україні потрібну сучасну зброю або затягують процес. У Європі починають готуватися до можливого конфлікту з Росією. Розумно. Але нам потрібно розв'язати проблему затримок допомоги США, це найкращий шлях до російської поразки", – сказав Хербст.
Він зазначив, що Байден розуміє необхідність завадити перемозі Росії, але також боїться ескалації.
"Не тільки думає про неї, а й ухвалює рішення на основі страху. Тому не посилає всього, що має. Припинення допомоги США стане катастрофою для України", – заявив дипломат.
- 14 лютого 2024 року Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт щодо допомоги для України.
- Затримка у військовій допомозі Україні з боку США може призвести до того, що держави Європи збільшать обсяги військової підтримки шляхом закупівлі американського озброєння.
- 26 лютого президент Зеленський заявив, що Джонсон обіцяв йому, що зробить "все можливе" для надання допомоги Україні.
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