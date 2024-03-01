Путін лякав Байдена ескалацією та ядерною зброєю, всі рішення на основі страху — експосол

Хербст заявив, що Байден розуміє необхідність поразки Росії в Україні, але також боїться ескалації

Джо Байден (Фото: EPA/ADAM DAVIS)

Диктатор Володимир Путін неодноразово лякав президента США Джо Байдена ескалацією — це є головною причиною, чому Вашингтон нерішуче поводиться в питанні допомоги Україні. Про це повідомив колишній посол США в Україні Джон Хербст у інтерв'ю LIGA.net.

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За його словами, Путін залякував Байдена багатьма способами, аж до застосування зброї масового ураження.

"Це головна причина, чому США не посилають Україні потрібну сучасну зброю або затягують процес. У Європі починають готуватися до можливого конфлікту з Росією. Розумно. Але нам потрібно розв'язати проблему затримок допомоги США, це найкращий шлях до російської поразки", – сказав Хербст.

Він зазначив, що Байден розуміє необхідність завадити перемозі Росії, але також боїться ескалації.

"Не тільки думає про неї, а й ухвалює рішення на основі страху. Тому не посилає всього, що має. Припинення допомоги США стане катастрофою для України", – заявив дипломат.

14 лютого 2024 року Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт щодо допомоги для України.

Затримка у військовій допомозі Україні з боку США може призвести до того, що держави Європи збільшать обсяги військової підтримки шляхом закупівлі американського озброєння.

26 лютого президент Зеленський заявив, що Джонсон обіцяв йому, що зробить "все можливе" для надання допомоги Україні.

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