Експосол: Європа даватиме вам більше і купуватиме зброю у США, якщо вони не схвалять допомогу

Джон Гербст (Фото: Atlantic Council)

Затримка у військовій допомозі Україні з боку США може призвести до того, що держави Європи збільшать об'єми військової підтримки завдяки закупівлі американського озброєння. Про це в інтерв’ю для LIGA.net заявив експосол США в Україні (2003–2006), директор Євразійського центру Atlantic Council Джон Гербст.

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Дипломат висловив думку щодо того, чи є реальною перспектива, щоб країни Європи чи G7 купували критично необхідну для України американську зброю і боєприпаси.

"Якщо Вашингтон не розв'яже питання допомоги за певний час, Європа даватиме вам більше, серед іншого, закупівлі зброї у СШA", – заявив Гербст.

Водночас він зазначив, що союзникам України необхідно розширити потужності й виготовляти більше зброї та боєприпасів.

Відповідаючи на запитання щодо того, чи ймовірна війна між НАТО та Росією, Гербст заявив, що в Європі почали готуватися до можливого конфлікту. Крім того, російський диктатор Володимир Путін не раз лякав президента США Джо Байдена ескалацією і застосуванням зброї масового знищення.

"Це головна причина, чому США не посилають Україні потрібну сучасну зброю чи затягують процес. Але нам потрібно розв’язати проблему затримок допомоги США, це найкращий шлях до російської поразки. Байден розуміє потребу завадити російській перемозі в Україні. Але, на жаль, також боїться ескалації", – сказав Гербст.

Експосол вважає, що американський лідер ухвалює рішення з урахуванням страху, тому не посилає те озброєння, якого Україна потребує. А припинення допомоги з боку США дипломат назвав "катастрофою" для України.

14 лютого 2024 року Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України.

Якщо спікер Палати блокуватиме винесення законопроєкту на голосування, то демократи зможуть застосувати процедуру, за якою матимуть можливість обійти спікера та винести питання до зали. Однак для цього потрібен час і 218 підписів парламентарів (у республіканців 221 мандат, у демократів – 213).

26 лютого Зеленський заявив, що Джонсон обіцяв йому, що зробить "все можливе" для продовження допомоги Україні.

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