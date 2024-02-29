Экс-посол: Европа даст вам больше, будет покупать оружие у США, если они не одобрят помощь

Джон Хербст (Фото: Atlantic Council)

Задержка в военной помощи Украине со стороны США может привести к тому, что государства Европы увеличат объемы военной поддержки за счет закупки американского вооружения. Об этом в интервью для LIGA.net заявил экс-посол США в Украине (2003-2006), директор Евразийского центра Atlantic Council Джон Хербст.

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Дипломат высказал мнение относительно того, реальна ли перспектива, чтобы страны Европы или G7 покупали критически необходимое для Украины американское оружие и боеприпасы.

"Если Вашингтон не решит вопрос помощи за определенное время, Европа будет давать вам больше, среди прочего, закупки оружия у США", – заявил Хербст.

При этом он отметил, что союзникам Украины необходимо расширить мощности и производить больше оружия и боеприпасов.

Отвечая на вопрос, вероятна ли война между НАТО и Россией, Хербст заявил, что в Европе начали готовиться к возможному конфликту. Кроме того, российский диктатор Владимир Путин не раз пугал президента США Джо Байдена эскалацией и применением оружия массового поражения.

"Это главная причина, почему США не посылают Украине нужное современное оружие или затягивают процесс. Но нам нужно решить проблему задержек помощи США, это лучший путь к российскому поражению. Байден понимает необходимость помешать российской победе в Украине. Но, к сожалению, также боится эскалации", – сказал Хербст.

Экс-посол считает, что американский лидер принимает решение с учетом страха, поэтому не посылает то вооружение, в котором Украина нуждается. А прекращение помощи со стороны США дипломат назвал "катастрофой" для Украины.

14 февраля 2024 года Байден призвал спикера Палаты представителей Джонсона немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины.

Если спикер Палаты будет блокировать вынесение законопроекта на голосование, то демократы смогут применить процедуру, по которой будут иметь возможность обойти спикера и вынести вопрос на голосование. Однако для этого нужно время и 218 подписей парламентариев (у республиканцев 221 мандат, у демократов – 213).

26 февраля Зеленский заявил, что Джонсон обещал ему, что сделает "все возможное" для предоставления помощи Украине.

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