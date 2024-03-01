Путин пугал Байдена эскалацией и ядерным оружием, все решения на основе страха — экс-посол
Диктатор Владимир Путин неоднократно пугал президента США Джо Байдена эскалацией — это является главной причиной, почему Вашингтон нерешительно ведет себя в вопросе помощи Украине. Об этом сообщил бывший посол США в Украине Джон Хербст в интервью LIGA.net.
По его словам, Путин запугивал Байдена многими способами, вплоть до применения оружия массового поражения.
"Это главная причина, почему США не посылают Украине нужное современное оружие или затягивают процесс. В Европе начинают готовиться к возможному конфликту с Россией. Разумно. Но нам нужно решить проблему задержек помощи США, это лучший путь к российскому поражению", — сказал Хербст.
Он отметил, что Байден понимает необходимость помешать победе России, но также боится эскалации.
"Не только думает о ней, но и принимает решения на основе страха. Поэтому не посылает всего, что должен. Прекращение помощи США станет катастрофой для Украины", — заявил дипломат.
- 14 февраля 2024 года Байден призвал спикера Палаты представителей Джонсона немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины.
- Задержка в военной помощи Украине со стороны США может привести к тому, что государства Европы увеличат объемы военной поддержки за счет закупки американского вооружения.
- 26 февраля президент Зеленский заявил, что Джонсон обещал ему, что сделает "все возможное" для предоставления помощи Украине.
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