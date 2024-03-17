Путин угрожает ядерным оружием, но на самом деле боится войны с НАТО — премьер Эстонии

Кая Каллас (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что диктатор Владимир Путин на самом деле боится войны с НАТО, хотя и пытается запугать западные страны. Об этом она сообщила в интервью BBC.

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По ее словам, Путин умеет сеять страх, а его угрозы следует воспринимать серьезно.

Она отметила, что глава Кремля уже долго угрожает ядерной войной, но это всего лишь слова.

"Ему очень хорошо удается сеять страх в наших обществах. Он слушает, чего мы боимся, и если мы боимся ядерной войны, он усугубляет эти страхи. После этого наша общественность хочет удержаться в своих действиях", — сказала Каллас.

Политик заявила, что Путин хочет, чтобы Запад боялся и тем самым сдерживал себя.

"Мы тоже должны задуматься над тем, чего боится Путин. А он действительно боится войны с НАТО. Он не хочет этого. Конечно, мы тоже этого не хотим", — резюмировала глава эстонского правительства.

Недавно глава Сил обороны Эстонии Мартин Херем заявил, что когда Россия только начала широкомасштабное вторжение в Украину, страны Запада думали, что у нее есть "болевой порог", однако сейчас его невозможно измерить, и рассчитывать на что-то нет смысла.

Эстония предложила план финансирования для Украины на более 100 млрд евро, который содержит заимствования на финансовых рынках и взятие средств из национальных бюджетов стран-союзников.

На военных складах стран Запада, вероятно, осталось вооружение, которое можно передать Украине, заявляла премьер Эстонии Кайя Каллас, обращаясь к союзникам.

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