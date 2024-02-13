Путь РФ – длительная конфронтация, конфликт с НАТО возможен через 10 лет- разведка Эстонии

Руководитель Службы внешней разведки Эстонии считает, что военное нападение со стороны России "маловероятно" в краткосрочной перспективе

Каупо Росин (Фото: открытые источники)

Россия готовится к военной конфронтации с Западом в течение следующего десятилетия. Глава Службы внешней разведки Эстонии Каупо Росин считает, что агрессора может сдержать встречное наращивание вооруженных сил, цитирует его слова издание The Guardian.

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Руководитель разведывательной службы заявил, что эта оценка основывается на планах России удвоить количество войск, размещенных вдоль ее границы с Финляндией и странами Балтии – Эстонией, Литвой и Латвией.

"Россия выбрала путь долгосрочной конфронтации. Кремль, вероятно, ожидает возможного конфликта с НАТО в течение следующего десятилетия или около того", – сказал Каупо Росин журналистам.

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По его словам, военное нападение со стороны России является "маловероятным" в краткосрочной перспективе, частично из-за того, что Россия вынуждена держать войска в Украине, и будет оставаться маловероятным, если наращивание российских войск будет соответствовать наращиванию сил в Европе.

"Если мы не будем готовы, вероятность (военного нападения России, – ред.) будет гораздо выше, чем без какой-либо подготовки", – добавил Росин.

Эстония и другие страны Балтии увеличили свои военные расходы до более чем 2% от стоимости их экономики после оккупации Крыма Россией в 2014 году, а союзники по НАТО увеличили свое присутствие в этих странах.

В настоящее время обеспокоенность среди стран-членов НАТО и ЕС по поводу вероятной угрозы России растет. 24 января начались крупнейшие с периода холодной войны учения НАТО Steadfast Defender 2024, которые продлятся до конца весны. Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявлял, что около 90 000 военнослужащих должны принять участие в учениях.

Многие политики стран-членов ЕС и НАТО в течение последних недель призывают усиливать оборонные способности стран и готовиться к возможному российскому нападению.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что война России против Украины будет продолжаться до тех пор, пока Москва не поймет, что она не сможет победить.

13 февраля Глава разведки Эстонии Антс Кивисельг заявил, что Россия может производить достаточное количество боеприпасов и военной техники и мобилизовать войска, чтобы компенсировать потери от войны.

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