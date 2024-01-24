Корабель Gunston Hall відплив зі США – НАТО розпочало найбільші з холодної війни навчання

Gunston Hall (Фото: НАТО)

24 січня розпочалися найбільші з холодної війни навчання НАТО Steadfast Defender 2024, які триватимуть до кінця весни. Їхній початок ознаменувало відбуття десантного корабля USS Gunston Hall з Норфолку. Про це повідомила пресслужба Північноатлантичного Альянсу.

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За даними Альянсу, після цього розпочнеться серія операцій із транзиту корабля Gunston Hall через Атлантику. Також повідомляється, що своєю чергою, канадський корабель Charlottetown вирушить із Галіфакса (Нова Шотландія) до Європи наприкінці січня.

У НАТО уточнюють, що заплановані навчання продемонструють здатність Альянсу швидко розгорнути сили з Північної Америки та інших частин для посилення оборони Європи.

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Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі заявив, що Альянс продемонструє свою здатність зміцнити євроатлантичний регіон за допомогою трансатлантичного переміщення сил із Північної Америки.

"Steadfast Defender 2024 стане наочною демонстрацією нашої єдності, сили й рішучості захищати один одного, наші цінності й заснований на правилах міжнародний порядок", – наголосив генерал.

Раніше Каволі заявляв, що близько 90 000 військовослужбовців мають взяти участь у навчаннях.

Також, за його даними, у Steadfast Defender 2024 братимуть участь зокрема:

→ понад 50 кораблів від авіаносців до есмінців;

→ понад 80 винищувачів, гелікоптерів і безпілотників;

→ щонайменше 1100 бойових машин (133 танки й 533 бойові машини піхоти).

Charlottetown (Фото: EPA/ FOCKE STRANGMANN)

17 січня 2024 року президент Франції Макрон заявив, що підготовка угоди про гарантії безпеки для України майже завершена, та наголосив, що 2024 рік стане ключовим для Європи.

Того самого дня очільник Військового комітету НАТО адмірал Бауер заявив про закінчення "спокійної та передбачуваної епохи" для Заходу, закликавши союзників готуватися до часів, коли що завгодно, включно з новими війнами, може статися у будь-який момент.

18 січня помічник генсекретаря НАТО з політичних питань Руге заявив, що члени організації мають бути готовими до можливої російської агресії. Він впевнений, що Альянс здатен захиститися від неї.

24 січня міністр закордонних справ Польщі Сікорський заявив, що західним країнам варто вірити погрозам російського диктатора Путіна, готуючись до можливої агресії з боку Росії.

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