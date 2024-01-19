США попереджають: РФ хоче зірвати підтримку України під час виборів у країнах Європи

Вашингтон надіслав листа у понад 100 країн, в якому попередив союзників про плани Кремля

Фото: ЕРА/ MAXIM SHIPENKOV

Москва готує "інформаційні операції", щоб налаштувати світову думку проти України напередодні виборів у країнах Заходу 2024 року. Про це заявив керівник відділу з дезінформації Держдепартаменту США Джеймі Рубін, передає Reuters.

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У 2024 році загальні вибори відбудуться у Великій Британії, Австрії та Грузії. Крім того, на червень заплановані вибори до Європарламенту, нагадують журналісти.

За словами Рубіна, Росія та Китай вже розпочали "підготовку": вони хочуть видати державну пропаганду за незалежну журналістику.

"Росія сподівається, що кількість виборів у Європі цього року може змінити те, що було чудовою коаліцією та дисциплінованою опозицією її війні. Ми очікуємо, що росіяни будуть проводити інформаційні операції по всій Європі, щоб спробувати змінити думку про Україну під час цього виборчого сезону", – сказав він.

Рубін зазначив, що американська розвідка попередила понад 100 країн світу, надіславши їм листа з отриманими даними щодо планів Кремля.

Загалом у документах зазначається, що Москва використовує шпигунів, соціальні мережі та російські державні ЗМІ з метою підірвати віру суспільства у чесність демократичних виборів.

13 січня 2024 року попри "попередження" Китаю, на виборах президента Тайваню переміг прибічник незалежності острова.

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