Вибори президента у Словаччині. Лідирує соратник Фіцо, який хотів продавати зброю ЗСУ: опитування

Головний конкурент Петера Пеллегріні – ексміністр закордонних справ, а до цього й посол у США Іван Корчок

Петер Пеллегріні (Фото: ЕРА/ MILAN KAMMERMAYER)

Спікер парламенту Словаччини та соратник прем'єра Роберта Фіцо Петер Пеллегріні має шанси стати новим президентом країни, оскільки він лідирує у тематичному опитуванні, проведеного агентством SANEP на замовлення телеканалу ТАЗ.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Результати опитування свідчать, що у першому турі президентських виборів Пеллегріні набрав би 43,9% голосів, а його головний конкурент, ексміністр закордонних справ Іван Корчок (а до цього й посол у США. – Ред.) – 32,3% голосів.

Відповідно до уявного другого туру, соратник Фіцо також переміг би Корчока: 58% та 42% голосів відповідно.

Водночас соціологи порахували, що явка виборців у першому турі склала б 50%, а у другому – впала б до 42%.

Керівна фракція SMER на чолі з Фіцо вже заявляла, що готова підтримати Пеллегріні на президентських виборах.

Після того як Фіцо став новим прем'єром Словаччини та виступив проти будь-якої допомоги Україні, Пеллегріні заявив, що позиція нового уряду в Братиславі щодо припинення військової допомоги Україні має вплинути лише на передання своїх озброєнь, а не на їхній продаж.

"Я виступаю за продовження виконання замовлень, зроблених на комерційній основі. Якщо хтось замовляє та платить за ці системи, то це підтримка словацької промисловості", – сказав він тоді.

Президентські вибори у Словаччині відбудуться навесні 2024 року.

25 жовтня 2023 року президентка Словаччини Зузана Чапутова офіційно затвердила новий уряд країни на чолі з Фіцо.

8 листопада Фіцо заблокував пропозицію попереднього Кабміну щодо надання Україні військової допомоги на 40,3 млн євро.

13 грудня Фіцо назвав Україну "абсолютно неготовою" до початку переговорів про вступ до Євросоюзу, але пообіцяв, що його країна не блокуватиме це рішення на саміті ЄС 14 грудня. Так і сталося.

Читайте також: Столтенберг зустрівся з Фіцо у Брюсселі: говорили про Україну — фото