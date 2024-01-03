Вибори президента у Словаччині. Лідирує соратник Фіцо, який хотів продавати зброю ЗСУ: опитування
Спікер парламенту Словаччини та соратник прем'єра Роберта Фіцо Петер Пеллегріні має шанси стати новим президентом країни, оскільки він лідирує у тематичному опитуванні, проведеного агентством SANEP на замовлення телеканалу ТАЗ.
Результати опитування свідчать, що у першому турі президентських виборів Пеллегріні набрав би 43,9% голосів, а його головний конкурент, ексміністр закордонних справ Іван Корчок (а до цього й посол у США. – Ред.) – 32,3% голосів.
Відповідно до уявного другого туру, соратник Фіцо також переміг би Корчока: 58% та 42% голосів відповідно.
Водночас соціологи порахували, що явка виборців у першому турі склала б 50%, а у другому – впала б до 42%.
Керівна фракція SMER на чолі з Фіцо вже заявляла, що готова підтримати Пеллегріні на президентських виборах.
Після того як Фіцо став новим прем'єром Словаччини та виступив проти будь-якої допомоги Україні, Пеллегріні заявив, що позиція нового уряду в Братиславі щодо припинення військової допомоги Україні має вплинути лише на передання своїх озброєнь, а не на їхній продаж.
"Я виступаю за продовження виконання замовлень, зроблених на комерційній основі. Якщо хтось замовляє та платить за ці системи, то це підтримка словацької промисловості", – сказав він тоді.
Президентські вибори у Словаччині відбудуться навесні 2024 року.
- 25 жовтня 2023 року президентка Словаччини Зузана Чапутова офіційно затвердила новий уряд країни на чолі з Фіцо.
- 8 листопада Фіцо заблокував пропозицію попереднього Кабміну щодо надання Україні військової допомоги на 40,3 млн євро.
- 13 грудня Фіцо назвав Україну "абсолютно неготовою" до початку переговорів про вступ до Євросоюзу, але пообіцяв, що його країна не блокуватиме це рішення на саміті ЄС 14 грудня. Так і сталося.
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