Столтенберг зустрівся з Фіцо у Брюсселі: говорили про Україну — фото

Роберт Фіцо та Єнс Столтенберг (Фото: NATO)

Генеральний секретар Єнс Столтенберг прийняв у штаб-квартирі НАТО прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Вони обговорили подальшу підтримку України й подальше посилення сил і засобів стримування та оборони Альянсу. Про це стало відомо з їхнього брифінгу.

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Столтенберг підкреслив, що "немає жодних ознак того, що Путін готується до миру. Замість цього Кремль готується до довгої та виснажливої війни".

Генсек НАТО подякував Фіцо за підтвердження того, що Словаччина продовжить надавати гуманітарну допомогу і робитиме внесок у комплексний пакет допомоги НАТО для України.

Фото: НАТО

Столтенберг також закликав членів Альянсу продовжувати надавати Україні військову допомогу, наполягаючи на тому, що "припинення військової допомоги Києву продовжить війну, а не закінчить її".

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Окрім цього, він також привітав чітке зобов'язання президента США Байдена надати Україні критично важливу допомогу, підкресливши, що "якщо Путін переможе в Україні, існує реальний ризик того, що його агресія на цьому не закінчиться".

Фото: НАТО

Декілька днів тому перед зустріччю європейських лідерів ключові українські міністри – Дмитро Кулеба та Рустем Умєров – провели переговори зі своїми угорськими колегами, а президенту Володимиру Зеленському вдалося поспілкуватися з угорським прем'єром Віктором Орбаном на інавгурації нового президента Аргентини.

Столтенберг заявив, що Альянс і далі надаватиме військову допомогу Україні, попри позицію Угорщини.

13 грудня Фіцо назвав Україну "абсолютно неготовою" до початку переговорів про вступ до Євросоюзу, але пообіцяв, що його країна не буде блокувати це рішення на саміті ЄС 14 грудня.

25 жовтня 2023 року президентка Словаччини Зузана Чапутова офіційно затвердила новий уряд країни на чолі з Фіцо.

8 листопада Фіцо заблокував пропозицію попереднього Кабміну щодо надання Україні військової допомоги на 40,3 млн євро.

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