Міністр оборони Умєров мав "відверту розмову" з угорським колегою
Глава Міноборони України Рустем Умєров сьогодні провів телефонну розмову зі своїм колегою з Угорщини Крістофом Салай-Бобровницьким. Про це він написав у X (колишній Twitter).
"Щойно мав відверту телефонну розмову з моїм угорським колегою", – йдеться в повідомленні.
Глава Міноборони подякував Угорщині за підтримку України в галузі розмінування та медицини, також він висловив надію на подальшу співпрацю.
"Також запросив міністра до Києва", – додав Умєров.
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11 грудня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вперше від початку великої війни зустрівся з угорським колегою Петером Сійярто. Він зазначив, що, зокрема, обговорювалося питання схвалення Європейською радою рішення про старт переговорів щодо вступу України до ЄС, проти чого виступає офіційний Будапешт.
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