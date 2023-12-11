Міністр оборони Умєров мав "відверту розмову" з угорським колегою

Рустем Умєров (Фото: LIGA.net/Валентина Поліщук)

Глава Міноборони України Рустем Умєров сьогодні провів телефонну розмову зі своїм колегою з Угорщини Крістофом Салай-Бобровницьким. Про це він написав у X (колишній Twitter).

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"Щойно мав відверту телефонну розмову з моїм угорським колегою", – йдеться в повідомленні.

Глава Міноборони подякував Угорщині за підтримку України в галузі розмінування та медицини, також він висловив надію на подальшу співпрацю.

"Також запросив міністра до Києва", – додав Умєров.

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11 грудня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вперше від початку великої війни зустрівся з угорським колегою Петером Сійярто. Він зазначив, що, зокрема, обговорювалося питання схвалення Європейською радою рішення про старт переговорів щодо вступу України до ЄС, проти чого виступає офіційний Будапешт.