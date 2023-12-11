Министр обороны Умеров имел "откровенный разговор" с венгерским коллегой

Рустем Умеров (Фото: LIGA.net/Валентина Полищук)

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров сегодня провел телефонный разговор со своим коллегой из Венгрии Кристофом Салай-Бобровницким. Об этом он написал в X (бывший Twitter).

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"Только что имел откровенный телефонный разговор с моим венгерским коллегой", – говорится в сообщении.

Глава Минобороны поблагодарил Венгрию за поддержку Украины в области разминирования и медицины, также он выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

"Также пригласил министра в Киев", – добавил Умеров.

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11 декабря министр иностранных дел Дмитрий Кулеба впервые с начала большой войны встретился с венгерским коллегой Петером Сийярто. Он отметил, что, в частности, обсуждался вопрос одобрения Европейским советом решения о старте переговоров по вступлению Украины в ЕС, против чего выступает официальный Будапешт.