Министр обороны Умеров имел "откровенный разговор" с венгерским коллегой
Глава Минобороны Украины Рустем Умеров сегодня провел телефонный разговор со своим коллегой из Венгрии Кристофом Салай-Бобровницким. Об этом он написал в X (бывший Twitter).
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"Только что имел откровенный телефонный разговор с моим венгерским коллегой", – говорится в сообщении.
Глава Минобороны поблагодарил Венгрию за поддержку Украины в области разминирования и медицины, также он выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.
"Также пригласил министра в Киев", – добавил Умеров.
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11 декабря министр иностранных дел Дмитрий Кулеба впервые с начала большой войны встретился с венгерским коллегой Петером Сийярто. Он отметил, что, в частности, обсуждался вопрос одобрения Европейским советом решения о старте переговоров по вступлению Украины в ЕС, против чего выступает официальный Будапешт.
- 22 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что помощь Украине – это "не интерес" его страны, а "простое цивилизованное поведение".
- Позже Венгрия заблокировала военную помощь Украине на €500 млн якобы из-за OTP Bank.
- 5 декабря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс продолжит оказывать военную помощь Украине, несмотря на позицию Венгрии, Словакии и Нидерландов.