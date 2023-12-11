Угорщина проти Європи, вона може занурити ЄС у темні часи – глава МЗС Литви

Ландсбергіс каже, що у ЄС відбувається розкол між тими, хто хоче, щоб Європа була сильною, та тими, хто взагалі не хоче, щоб вона існувала

Габріелюс Ландсбергіс (Фото: ЕРА/VALDEMAR DOVIENKO)

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив у Брюсселі, що Угорщина може занурити Євросоюз у "темні часи", оскільки Будапешт "проти Європи та проти всього, що вона підтримує".

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, наразі у ЄС відбувається розкол між тими, хто хоче, щоб Європа була сильною, та тими, хто взагалі не хоче, щоб вона існувала.

"Якщо ми знайдемо раціональне рішення, цей крок може бути вирішеним. Якщо ні, на нас чекають темні часи", – сказав Ландсбергіс, додавши, що "сильній Європі" заважає насамперед Угорщина.

Глава литовського МЗС зазначив, що Будапешт критично ставиться не тільки до України, але й до Євросоюзу.

"Єдине, як я можу трактувати угорську позицію не лише щодо України, а й з інших питань, це те, що Будапешт – проти Європи та всього, що вона підтримує", – резюмував він.

Наприкінці жовтня угорський прем'єр Віктор Орбан порівняв членство в Європейському Союзі із радянською окупацією. Глава євродипломатії Жозеп Боррель відповів, що "Угорщину ніхто там і не тримає".

Україна набула статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюзу у 2022 році. Тоді ж Єврокомісія надала Україні план дій, який потрібно виконати для початку переговорів щодо вступу до ЄС.

8 листопада Єврокомісія рекомендувала почати з Україною і Молдовою переговори про вступ до блоку.

Євросоюз може офіційно оголосити про початок переговорів у грудні 2023 року.

Читайте також: Кулеба про вимоги Угорщини до України: Можемо ще пострибати та станцювати додатково