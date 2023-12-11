Кулеба про вимоги Угорщини до України: Можемо ще пострибати та станцювати додатково

З чотирьох законів, які Єврокомісія вимагала від України представити до 3 березня, три були ухвалені парламентом і підписані президентом, каже голова МЗС

Дмитро Кулеба (Фото: ЕРА/SERGEY DOLZHENKO)

Попри те що Україна виконала три з чотирьох законів для початку переговорів про членство в ЄС, позиція Угорщини щодо євроінтеграції України незмінна. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба каже, що в такому разі Київ може ще "станцювати чи пострибати" для Будапешта.

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"Ми можемо пострибати, потанцювати, якщо це потрібно додатково. Але я вважаю, що потрібно чесно грати у цю гру. Якщо нам говорять щось зробити, і ми це робимо, це має бути зареєстровано як результат, а також має служити основою для ухвалення рішень", – сказав він.

Кулеба зазначив, що з чотирьох законів, які Єврокомісія вимагала від України представити до 3 березня, три були ухвалені парламентом і підписані президентом Володимиром Зеленським.

Серед підписаних "євроінтеграційних" законів – ухвалені Радою зміни до деяких законів щодо прав нацменшин (про що просила Угорщина. – Ред.), закон про збільшення на 300 осіб складу Національного антикорупційного бюро, а також закон, що передбачає надання Національному агентству з питань запобігання корупції можливості перевіряти майно, набуте до публічної служби.

Щодо ще незавершених завдань, це закон про лобіювання, який уже зареєстрований у парламенті й також буде ухвалений, додав Кулеба.

Україна набула статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюзу у 2022 році. Тоді ж Єврокомісія надала Україні план дій, який потрібно виконати для початку переговорів щодо вступу до ЄС.

8 листопада Єврокомісія рекомендувала почати з Україною і Молдовою переговори про вступ до блоку.

Євросоюз може офіційно оголосити про початок переговорів у грудні 2023 року.

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