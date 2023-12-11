Кулеба вперше з початку великої війни зустрінеться з угорським колегою Сійярто

Петер Сійярто та Дмитро Кулеба (Фото: МЗС Угорщини)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вперше з початку великої війни зустрінеться з угорським колегою Петером Сійярто. Про це він заявив журналістам у Брюсселі.

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Зустріч відбудеться сьогодні, 11 грудня, на засіданні Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу.

"Це буде наша перша особиста зустріч з початку повномасштабного вторгнення. І думаю, цей факт говорить сам за себе: ми продовжуємо говорити з Угорщиною. Як я вже зазначив, Україна змінила своє законодавство щодо освіти та використання мов нацменшин у той спосіб, як цього хотіла Угорщина. І до цього факту треба проявити повагу", – сказав Кулеба.

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина у листопаді заявила, що Україна не робитиме винятків для Угорщини у питанні нацменшин.

"Те, що угорці найголосніше кричать, зовсім не означає, що в угорської меншини в Україні є якась особлива проблематика", – сказала тоді вона.

7 листопада радник угорського прем'єра Віктора Орбана заявив, що Угорщина блокуватиме початок переговорів про вступ України до ЄС, оскільки вимагає скасування українського закону про мову.

8 листопада Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори про вступ України до ЄС.

Питання про початок переговорів Євросоюзу з Україною щодо вступу має бути вирішене на саміті ЄС, це рішення потребує одноголосного схвалення всіх 27 країн-членів.

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