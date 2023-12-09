Bloomberg: Орбан "вирощує" виборців у виші Європи. Лектори там — прихильники Путіна та Трампа

Bloomberg зазначає: попри те що коледж вважається приватним, здебільшого він фінансується урядом Орбана, отримуючи від нього різноманітні "гранти"

Віктор Орбан (Фото: Пресслужба ЄС)

Коледж Мат'яша Корвіна, який є найпрестижнішим в Угорщині та найбільшим у Європі приватним вищим навчальним закладом, використовується угорською владою на чолі з прем'єром Віктором Орбаном для "виховання" майбутніх виборців. За даними журналістів Bloomberg, на лекції до університету запрошують прихильників російського диктатора Володимира Путіна та колишнього президента США Дональда Трампа.

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У коледжу є 18 філій в Угорщині, відділення у Відні, центри в Україні та Румунії. У жовтні 2023 року до цього списку приєдналася Словаччина. Крім того, у вишу діють угоди з навчальними закладами в Брюсселі, Нью-Йорку та кількох британських містах. У планах у керівництва – подальше розширення.

Bloomberg зазначає, що попри те, що коледж вважається приватним, здебільшого він фінансується урядом Орбана, отримуючи від нього різноманітні "гранти".

Перед студентами коледжу регулярно виступають запрошені лектори. Серед них – колишній ведучий Fox News, прихильник Дональда Трампа й "рупор" російської пропаганди Такер Карлсон та американський економіст Джеффрі Сакс, який поділяє критичну позицію Орбана щодо санкцій проти Росії.

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Науковий співробітник Німецького фонду Маршалла США Даніель Хегедюш вважає, що через університет Орбан "забезпечує своїй партії Фідес популярність серед освіченої молоді, розширює власний вплив в інших країнах і зміцнює націоналістичну ідеологію, яку сам називає "неліберальною демократією"".

"Цей коледж – частина пропагандистської машини Фідес", – сказав він.

Цю тезу підкріплює й те, що, за словами колишнього стажиста коледжу, лекції з історії та політики часто читали члени Фідес.

"Там навчаються аспіранти з Франції, Англії, Німеччини та інших країн, які пишуть те ж саме, що говорить угорський лідер своїми мовами і нав'язують погляди Орбана своїм землякам", – сказав співрозмовник журналістів.

7 листопада радник Орбана заявив, що Угорщина блокуватиме початок переговорів про вступ України до ЄС, оскільки вимагає скасування українського закону про мову.

8 листопада Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори про вступ України до ЄС.

Питання про початок переговорів Євросоюзу з Україною щодо вступу має бути вирішене у грудні на саміті ЄС, це рішення потребує одноголосного схвалення всіх 27 країн-членів.

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