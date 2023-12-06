Партія Орбана подала до парламенту резолюцію проти переговорів про вступ України у Євросоюз

Прапор Угорщини (Фото: ЕРА/Noemi Bruzak)

Партія угорського прем'єра Віктора Орбана Фідес подала до парламенту резолюцію із закликом не підтримувати початок переговорів про вступ України до Євросоюзу. Про це повідомляє Reuters.

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У документі написано, що політика розширення ЄС має бути "об'єктивним процесом, заснованим у правилах та результатах".

"Початок переговорів про членство з Україною має ґрунтуватися на консенсусі між країнами-членами ЄС <...> Умови для цього сьогодні відсутні", – пояснюють автори резолюції.

У повідомленні також йдеться, що лідери ЄС мають спочатку "провести ретельну оцінку того, як можливе членство України вплине на згуртованість та сільськогосподарську політику всередині Євросоюзу, перевагами якої користуються бідніші країни ЄС, включно з Угорщиною".

8 листопада 2023 року Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори щодо вступу України до ЄС.

10 листопада Орбан заявив, що в Угорщини "чітка позиція" – переговорів щодо вступу України до Євросоюзу не має бути.

22 листопада він пригрозив заблокувати всю допомогу Європейського Союзу для України, а також майбутній вступ країни до блоку, якщо лідери ЄС не погодяться переглянути свою стратегію підтримки України.

30 листопада президентка Європейської комісії фон дер Ляєн заявила на щорічній конференції Європейського оборонного агентства, що ЄС має враховувати військові потреби України, визначаючи майбутню стратегію оборонної промисловості Європи.

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