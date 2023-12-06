Орбан зневажає інтереси НАТО, почувається комфортно та обіймається з Путіним — посол США

Прессман звинуватив Орбана в ігноруванні інтересів НАТО під час повномасштабної війни у Європі

Віктор Орбан (Фото: EPA/Szilard Koszticsak)

Посол США в Угорщині Девід Прессман заявив, що прем’єр-міністр країни Віктор Орбан нехтує інтересами НАТО, коли погрожує заблокувати допомогу Україні. Про це він повідомив під час виступу перед американськими компаніями, цитує його Reuters.

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За його словами, Угорщина процвітає як член Європейського Союзу та НАТО, що дозволяє компаніям вести успішний бізнес у цій країні.

Він зазначив, що сьогодні союзники дедалі частіше бачать, що Будапешт покладається на Альянс, але почувається комфортно, коли ігнорує інтереси НАТО під час війни Росії проти України.

"Ця зневага очевидна, коли прем'єр-міністр обіймає Путіна, коли його уряд погрожує затримати вкрай необхідну допомогу своєму сусідові, Україні. Коли незалежні ЗМІ та організації громадянського суспільства зазнають розслідувань і нападів", – сказав Прессман.

8 листопада 2023 року Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори щодо вступу України до ЄС.

10 листопада Орбан заявив, що в Угорщини "чітка позиція" – переговорів щодо вступу України до Євросоюзу не має бути.

22 листопада Орбан пригрозив заблокувати всю допомогу Європейського Союзу для України, а також майбутній вступ країни до блоку, якщо лідери ЄС не погодяться переглянути свою стратегію підтримки України.

30 листопада президентка Європейської комісії фон дер Ляєн заявила на щорічній конференції Європейського оборонного агентства, що ЄС має враховувати військові потреби України, визначаючи майбутню стратегію оборонної промисловості Європи.

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