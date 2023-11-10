Орбан: "Чітка позиція" Угорщини – ЄС не повинен вести переговори з Україною щодо вступу
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що в Угорщині "чітка позиція" – переговорів щодо вступу України до Євросоюзу не повинно бути. Про це він сказав в ефірі національного радіо, пише Reuters.
ЄС не повинен розпочинати переговори з Україною щодо вступу, заявив Орбан. Водночас він наголосив, що це "чітка позиція" його уряду.
"Переговори про членство не повинні розпочинатися, це чітка позиція Угорщини", – сказав Орбан.
Також він зазначив, що "відмова Угорщини від початку переговорів з Україною про членство в ЄС не є предметом комерційної угоди... І це жодним чином не пов'язано з питанням про кошти, які Угорщина має право отримати (від Євросоюзу. – Ред.)".
Питання про початок переговорів Євросоюзу з Україною щодо вступу має бути вирішене у грудні на саміті ЄС, це рішення вимагає одноголосного схвалення всіх 27 країн-членів.
7 листопада радник прем'єр-міністра Угорщини заявив, що Угорщина блокуватиме початок переговорів про вступ України до ЄС, оскільки вимагає скасування українського закону про мову.
8 листопада пані посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова розповіла, що буде, якщо якась країна не підтримає рішення про початок переговорів щодо вступу України до ЄС.
- Україна набула статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюзу 2022 року. Тоді ж Єврокомісія надала Україні план дій, який потрібно виконати для початку переговорів щодо вступу до ЄС.
- 8 листопада Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори про вступ України до ЄС.
- Politico писало, що Євросоюз готується офіційно оголосити про початок переговорів щодо вступу у грудні 2023 року.
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