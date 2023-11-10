RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Орбан: "Чітка позиція" Угорщини – ЄС не повинен вести переговори з Україною щодо вступу

Этот материал также доступен на русском
10.11.2023, 10:59
Орбан:
Віктор Орбан (Фото - EPA)

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що в Угорщині "чітка позиція" – переговорів щодо вступу України до Євросоюзу не повинно бути. Про це він сказав в ефірі національного радіо, пише Reuters.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

ЄС не повинен розпочинати переговори з Україною щодо вступу, заявив Орбан. Водночас він наголосив, що це "чітка позиція" його уряду.

"Переговори про членство не повинні розпочинатися, це чітка позиція Угорщини", – сказав Орбан.

Також він зазначив, що "відмова Угорщини від початку переговорів з Україною про членство в ЄС не є предметом комерційної угоди... І це жодним чином не пов'язано з питанням про кошти, які Угорщина має право отримати (від Євросоюзу. – Ред.)".

Питання про початок переговорів Євросоюзу з Україною щодо вступу має бути вирішене у грудні на саміті ЄС, це рішення вимагає одноголосного схвалення всіх 27 країн-членів.

7 листопада радник прем'єр-міністра Угорщини заявив, що Угорщина блокуватиме початок переговорів про вступ України до ЄС, оскільки вимагає скасування українського закону про мову.

8 листопада пані посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова розповіла, що буде, якщо якась країна не підтримає рішення про початок переговорів щодо вступу України до ЄС.

  • Україна набула статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюзу 2022 року. Тоді ж Єврокомісія надала Україні план дій, який потрібно виконати для початку переговорів щодо вступу до ЄС.
  • 8 листопада Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори про вступ України до ЄС.
  • Politico писало, що Євросоюз готується офіційно оголосити про початок переговорів щодо вступу у грудні 2023 року.

Читайте також: І знову Орбан. ЄС назвав умови для вступу України: коли це можливо

Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
євросоюзугорщинаВіктор Орбанвступ до ЄС
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 