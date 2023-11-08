Посол ЄС в Україні розповіла, що буде, якщо хтось в ЄС заблокує старт переговорів

Посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова в ефірі телемарафону розповіла, якими будуть наступні кроки після рекомендації Єврокомісії розпочати переговори про вступ України до ЄС і що буде, якщо якась з країн не підтримає рішення, а також озвучила свої оцінки щодо того, як довго можуть тривати ці переговори.

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Матернова зазначила, що після рекомендації Єврокомісії подальше рішення про початок переговорів залежатиме він 27 країн-членів. Рішення має бути одностайним, воно ухвалюватиметься на засіданні Ради Європи в середині грудня.

Втім, вона не виключила, що одна або декілька країн ЄС можуть не підтримати цього рішення. Матернова сказала, що в минулому таке вже ставалося – наприклад, це було з Північною Македонією. У такому разі проводяться додаткові консультації, відбувається "такий крок назад".

ДОВІДКА. Вступ Північної Македонії до ЄС є на порядку денному майбутнього розширення ЄС з 2005 року, коли вона отримала статус кандидата. У березні 2020-го Рада ЄС схвалила початок переговорів щодо вступу Албанії та Північної Македонії до Євросоюзу, але восени Болгарія наклала вето на переговори щодо вступу до блоку нових країн. 24 червня 2022-го парламент Болгарії Вступ Північної Македонії до ЄС є на порядку денному майбутнього розширення ЄС з 2005 року, коли вона отримала статус кандидата. У березні 2020-го Рада ЄС схвалила початок переговорів щодо вступу Албанії та Північної Македонії до Євросоюзу, але восени Болгарія наклала вето на переговори щодо вступу до блоку нових країн. 24 червня 2022-го парламент Болгарії зняв вето . 19 липня Албанія та Північна Македонія розпочали переговори про вступ до Євросоюзу – як зазначив глава уряду Північної Македонії Дімітар Ковачевскі, переговори стартували після 17 років очікування.

Однак посол ЄС вірить, що з Україною цього не буде, адже проведено "екстраординарну роботу".

Коментуючи слова прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про те, що Україна розраховує пройти шлях переговорів про вступ до ЄС менш ніж за два роки, Матернова попередила, що можуть виникнути певні технічні складнощі, і на цьому шляху можуть очікувати "розчарування".

Проте вона наголосила, що має підстави стверджувати, що Україна буде просуватися на шляху до ЄС "значно швидше, ніж інші країни".

"Я не думаю, що два роки – це така цифра, яку треба взяти як даність. Але я дійсно сподівалась би бачити Україну в Євросоюзі протягом цього десятиліття", – зазначила посол.

Сьогодні Європейська комісія рекомендувала розпочати переговори щодо вступу України та Молдови до ЄС. Урсула фон дер Ляєн назвала це рішення "історичним".

Politico писало, що Євросоюз готується офіційно оголосити про початок переговорів щодо вступу у грудні 2023 року.

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