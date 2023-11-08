Посол ЕС в Украине рассказала, что будет, если кто-то в ЕС заблокирует старт переговоров

Посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова в эфире телемарафона рассказала, какими будут следующие шаги после рекомендации Еврокомиссии начать переговоры о вступлении Украины в ЕС и что будет, если какая-либо страна не поддержит решение, а также озвучила свои оценки насчет того, как долго могут длиться эти переговоры.

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Матернова отметила, что после рекомендации Еврокомиссии дальнейшее решение о начале переговоров будет зависеть от 27 стран-членов. Решение должно быть единогласным, оно будет приниматься на заседании Совета Европы в середине декабря.

Однако она не исключила, что одна или несколько стран ЕС могут не поддержать это решение. Матернова сказала, что в прошлом такое уже происходило – например, это было с Северной Македонией. В таком случае проводятся дополнительные консультации, происходит "такой шаг назад".

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Однако посол ЕС верит, что с Украиной этого не будет, так как проделана "экстраординарная работа".

Комментируя слова премьер-министра Дениса Шмыгаля о том, что Украина рассчитывает пройти путь переговоров о вступлении в ЕС менее чем за два года, Матернова предупредила, что могут возникнуть определенные технические сложности, и на этом пути могут ожидать "разочарования".

Однако она подчеркнула, что у нее есть основания утверждать, что Украина будет продвигаться на пути в ЕС "значительно быстрее, чем другие страны".

"Я не думаю, что два года – это такая цифра, которую нужно взять как данность. Но я бы действительно надеялась видеть Украину в Евросоюзе в течение этого десятилетия", - отметила посол.

Сегодня Европейская комиссия рекомендовала начать переговоры по вступлению Украины и Молдовы в ЕС. Урсула фон дер Ляйен назвала это решение "историческим".

рекомендовала начать переговоры по вступлению Украины и Молдовы в ЕС. Урсула фон дер Ляйен назвала это решение "историческим". Politico писало, что Евросоюз готовится официально объявить о начале переговоров о вступлении в декабре 2023 года.

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