UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Посол ЕС в Украине рассказала, что будет, если кто-то в ЕС заблокирует старт переговоров

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2023, 19:26
Посол ЕС в Украине рассказала, что будет, если кто-то в ЕС заблокирует старт переговоров - Фото
Катаріна Матернова (Скриншот з відео ОП)

Посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова в эфире телемарафона рассказала, какими будут следующие шаги после рекомендации Еврокомиссии начать переговоры о вступлении Украины в ЕС и что будет, если какая-либо страна не поддержит решение, а также озвучила свои оценки насчет того, как долго могут длиться эти переговоры.

Матернова отметила, что после рекомендации Еврокомиссии дальнейшее решение о начале переговоров будет зависеть от 27 стран-членов. Решение должно быть единогласным, оно будет приниматься на заседании Совета Европы в середине декабря.

Однако она не исключила, что одна или несколько стран ЕС могут не поддержать это решение. Матернова сказала, что в прошлом такое уже происходило – например, это было с Северной Македонией. В таком случае проводятся дополнительные консультации, происходит "такой шаг назад".

СПРАВКА. Вступление Северной Македонии в ЕС на повестке дня будущего расширения ЕС с 2005 года, когда она получила статус кандидата. В марте 2020-го Совет ЕС одобрил начало переговоров по вступлению Албании и Северной Македонии в Евросоюз, но осенью Болгария наложила вето на переговоры по вступлению в блок новых стран. 24 июня 2022-го парламент Болгарии снял вето. 19 июля Албания и Северная Македония начали переговоры о вступлении в Евросоюз - как отметил глава правительства Северной Македонии Димитар Ковачевски, переговоры стартовали после 17 лет ожидания.

Однако посол ЕС верит, что с Украиной этого не будет, так как проделана "экстраординарная работа".

Комментируя слова премьер-министра Дениса Шмыгаля о том, что Украина рассчитывает пройти путь переговоров о вступлении в ЕС менее чем за два года, Матернова предупредила, что могут возникнуть определенные технические сложности, и на этом пути могут ожидать "разочарования".

Однако она подчеркнула, что у нее есть основания утверждать, что Украина будет продвигаться на пути в ЕС "значительно быстрее, чем другие страны".

"Я не думаю, что два года – это такая цифра, которую нужно взять как данность. Но я бы действительно надеялась видеть Украину в Евросоюзе в течение этого десятилетия", - отметила посол.

  • Сегодня Европейская комиссия рекомендовала начать переговоры по вступлению Украины и Молдовы в ЕС. Урсула фон дер Ляйен назвала это решение "историческим".
  • Politico писало, что Евросоюз готовится официально объявить о начале переговоров о вступлении в декабре 2023 года.

Читайте также: Еврокомиссия опубликовала отчет о прогрессе и слабых местах Украины на пути к ЕС: текст

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Катарина Матерновавступление в ЕСевроинтеграция

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 