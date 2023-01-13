Правительство рассчитывает на вступление Украины в ЕС менее чем за два года – Шмыгаль

Правительство рассчитывает пройти путь переговоров о вступлении в Европейский Союз менее чем за два года. Об этом во время заседания Кабмина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По его словам, сейчас Украина завершает выполнение семи рекомендаций Еврокомиссии, позволяющих запустить следующие шаги для интеграции. Также должно быть проанализировано соответствие украинского законодательства законодательству Евросоюза, "чтобы четко понимать объем работ, которые необходимо выполнить".

Параллельно с оценкой соответствия, принятием и внедрением европейского законодательства Украина будет готовиться к непосредственным переговорам о самом вступлении.

По словам премьера, будет сформирована переговорная позиция Украины, "которая определит наши сильные стороны, границы компромиссов, как вступление в ЕС повлияет на отдельные секторы экономики и государства в целом".

Также будут сформированы команды переговорщиков с украинской стороны, которые смогут профессионально обсудить детали в различных сферах. Это станет основанием для открытия официальных переговоров о вступлении, отметил Шмыгаль.

"Далее нас ожидает путь переговоров, который должен увенчаться подписанием соглашения о вступлении Украины в ЕС. Мы рассчитываем пройти этот путь менее чем за два года. И тогда Украина станет полноправным членом ЕС", – сказал глава правительства.

Он отметил, что европейские партнеры "настроены на продуктивное сотрудничество в вопросе интеграции".

Свидетельством тому, по словам Шмыгаля, станет визит в Киев в ближайшие недели главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен вместе с десятью еврокомиссарами для проведения межправительственных консультаций.

23 июня Украина и Молдова получили статус кандидата в ЕС.

Еврокомиссия предоставила план действий, который нужно выполнить для начала переговоров о вступлении в ЕС. От Украины ждут ряда реформ, в том числе антикоррупционных.

2 января глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заявил, что пока рано говорить о начале переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз, однако этот вопрос будет поднят на саммите Украина – ЕС в Киеве 3 февраля.

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Вадим Ребрина

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