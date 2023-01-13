UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Уверены, власти полностью осознают". ЕС призвал выполнить советы Венецианки по судьям КСУ

Цей матеріал також доступний українською
13.01.2023, 11:35
Фасад здания Еврокомиссии (Фото: ЕC/Audiovisual Service)

Еврокомиссия призвала власти Украины сделать процесс отбора судей Конституционного суда таким, как это рекомендует Венецианская комиссия. Об этом со слов неназванного источника в ЕК пишет Суспільне.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Реформа КСУ – одно из семи требований ЕС к Украине на пути вступления в этот союз.

В Еврокомиссии сообщили, что "внимательно следят" за тем, как Украина внедряет заключения комиссии по заявке Украины на членство в ЕС.

СПРАВКА. В конце ноября 2022 года Венецианская комиссия предоставила заключение по законопроекту об отборе кандидатур на должность судьи КСУ. В декабре Рада проголосовала за этот законопроект в редакции, которая, утверждают правозащитники, содержит риск узурпации власти. Сейчас по №7662 есть шесть членов совещательной группы отбора судей: трое – независимые эксперты, трое – назначаются президентом, Радой и съездом судей. Президент подписал закон – и в тот же день "Венецианка" напомнила о необходимости включения седьмого эксперта в группу и о том, что решения группы должны быть обязательными: кандидат, не прошедший их проверку, не может быть судьей КСУ.

Там подчеркнули: исключение кандидатов в КСУ на основании профессиональной компетентности и увеличение числа членов консультативной группы экспертов до семи (седьмой независимый эксперт позволит нивелировать политическое влияние на комиссию. — Ред.) "повысило бы доверие общества к КСУ и обеспечило бы беспристрастность процесса отбора".

"Выражаем уверенность, что украинские власти полностью осознают соответствующие позиции Венецианской комиссии и Еврокомиссии, а также хорошо подготовлены к принятию решения о полном соблюдении их рекомендаций", – подытожил собеседник.

Читайте также: "Условие выживания страны". Почему судебная и конституционная реформы важны для каждого 

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
коррупция конституционный суд судебная реформа еврокомиссия венецианская комиссия евроинтеграция
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 