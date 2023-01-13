"Уверены, власти полностью осознают". ЕС призвал выполнить советы Венецианки по судьям КСУ
Еврокомиссия призвала власти Украины сделать процесс отбора судей Конституционного суда таким, как это рекомендует Венецианская комиссия. Об этом со слов неназванного источника в ЕК пишет Суспільне.
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Реформа КСУ – одно из семи требований ЕС к Украине на пути вступления в этот союз.
В Еврокомиссии сообщили, что "внимательно следят" за тем, как Украина внедряет заключения комиссии по заявке Украины на членство в ЕС.
Там подчеркнули: исключение кандидатов в КСУ на основании профессиональной компетентности и увеличение числа членов консультативной группы экспертов до семи (седьмой независимый эксперт позволит нивелировать политическое влияние на комиссию. — Ред.) "повысило бы доверие общества к КСУ и обеспечило бы беспристрастность процесса отбора".
"Выражаем уверенность, что украинские власти полностью осознают соответствующие позиции Венецианской комиссии и Еврокомиссии, а также хорошо подготовлены к принятию решения о полном соблюдении их рекомендаций", – подытожил собеседник.
- В марте 2021 года глава Офиса президента Ермак заявил, что "ол-инклюзив закончился" и Зеленский "выводит Украину из конституционного кризиса".
- 12 января 2023 года съезд судей разблокировал работу ВСП, но у антикоррупционеров нет оптимизма из-за того, кто вошел в состав органа.
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