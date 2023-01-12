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Съезд судей разблокировал работу Высшего совета правосудия

Цей матеріал також доступний українською
12.01.2023, 14:48
Съезд судей разблокировал работу Высшего совета правосудия - Фото
Фото: rsu.gov.ua

Сделан еще один шаг судебной реформы: съезд судей 12 января разблокировал работу Высшего совета правосудия, избрав восемь из восьми членов этой структуры. Около двух лет никто не мог привлечь судей к ответственности из-за неработающего ВСП. Однако у антикоррупционеров нет оптимизма из-за того, кто вошел в состав органа.

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Сегодня съезд судей избрал еще двух членов ВСП. Ими стали судья Николаевского апелляционного суда Татьяна Бондаренко, судья Херсонского окружного административного суда Елена Ковбий и судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного суда Сергей Бурлаков. Об этом сообщает пресс-служба Совета судей Украины.

дополняется

Вадим Ребрина
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всп
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