Съезд судей разблокировал работу Высшего совета правосудия
12.01.2023, 14:48
Фото: rsu.gov.ua
Сделан еще один шаг судебной реформы: съезд судей 12 января разблокировал работу Высшего совета правосудия, избрав восемь из восьми членов этой структуры. Около двух лет никто не мог привлечь судей к ответственности из-за неработающего ВСП. Однако у антикоррупционеров нет оптимизма из-за того, кто вошел в состав органа.
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Сегодня съезд судей избрал еще двух членов ВСП. Ими стали судья Николаевского апелляционного суда Татьяна Бондаренко, судья Херсонского окружного административного суда Елена Ковбий и судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного суда Сергей Бурлаков. Об этом сообщает пресс-служба Совета судей Украины.
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