Большая семерка торопит власти Украины с запуском обновленного Высшего совета правосудия
Страны Большой семерки торопят украинские власти с запуском работы Высшего совета правосудия, одним из необходимых компонентов европейской и евроатлантической интеграции Украины. Об этом говорится в призыве послов G7 в Twitter.
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Там подчеркнули: "с нетерпением ожидают", что съезд судей назначит восьмерых новых членов ВСП.
Эти кандидаты прошли проверку на добропорядочность в Этическом совете.
"Как можно более быстрое начало работы ВСП является важным шагом в судебной реформе Украины на ее пути к европейской интеграции", – подчеркнули союзники.
3 августа 2021-го президент Зеленский подписал законы о реформе ВСП и ВККС. Осенью того же года LIGA.net спросила его, где же судебная реформа. Вот что ответил глава государства.
- Осенью 2021-го был сформирован ключевой орган судреформы – Этический совет.
- Незадолго до тотального вторжения РФ в феврале 2022 года из ВСП уволились сразу 10 членов, а летом стартовал процесс перезапуска органа.
- В середине декабря ликвидировали одиозный ОАСК. Зеленский назвал это "сигналом всем судьям, что общество ждет справедливости".
- В январе 2023-го Кабмин, по словам нардепа (Голос) Юрчишина, "провалил утверждение Государственной антикоррупционной программы, полностью соответствующей стандартам ЕС", – и вернул ее на доработку.
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