Большая семерка торопит власти Украины с запуском обновленного Высшего совета правосудия

Страны Большой семерки торопят украинские власти с запуском работы Высшего совета правосудия, одним из необходимых компонентов европейской и евроатлантической интеграции Украины. Об этом говорится в призыве послов G7 в Twitter.

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Там подчеркнули: "с нетерпением ожидают", что съезд судей назначит восьмерых новых членов ВСП.

Эти кандидаты прошли проверку на добропорядочность в Этическом совете.

"Как можно более быстрое начало работы ВСП является важным шагом в судебной реформе Украины на ее пути к европейской интеграции", – подчеркнули союзники.

3 августа 2021-го президент Зеленский подписал законы о реформе ВСП и ВККС. Осенью того же года LIGA.net спросила его, где же судебная реформа. Вот что ответил глава государства.

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Євген Пилипенко

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