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Уволились 10 членов Высшего совета правосудия. Он прекратил работу

Цей матеріал також доступний українською
22.02.2022, 17:03
Уволились 10 членов Высшего совета правосудия. Он прекратил работу - Фото
Высший совет правосудия (фото - сайт ВСП)

Сегодня, 22 февраля, одновременно уволились по собственному желанию 10 членов Высшего совета правосудия – государственный орган прекратил работу. Об этом сообщается на сайте ВСП.

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Уточняется, что причина досрочного увольнения – действия Этического совета, который имеет полномочия для отстранения судей от работы в случае возникновения проблем с добропорядочностью.

В ВСП заявили, что действия Этического совета "не имеют конституционной основы" – нарушают принцип независимости судей, указанный в Конституции Украины.

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин утверждает, что увольнение членов ВСП – это "начало преобразования одной из ключевых государственных институций – судебной системы".

"Уже к осени обновленный ВСП начнет ее глобальную очистку", – подчеркнул он.

Шабунин добавил, что всего в госоргане теперь 16 вакантных должностей, кандидаты на которые будут проходить жесткий отбор Этического совета.

Эксперт ЦПК Галина Чижик в комментарии LIGA.net пояснила, что сегодня уволились 10 членов ВСП, но ранее уже было шесть вакантных должностей.

"По состоянию на сегодня – 16 вакантных должностей. Всего в ВСП 21 член – пятеро остались работать на должностях. Но орган не сможет принимать решения – он имеет полномочия при наличии 15 членов", – сказала она.

Скриншот Facebook

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Яна Катасонова
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