Высший совет правосудия обеспокоен проверкой. Говорят о коллапсе и обороноспособности

Высший совет правосудия обеспокоен одновременной проверкой его членов Этическим советом, глава Верховного суда опасается, что из-за отстранения членов ВСП может произойти коллапс работы этого органа. Об этом шла речь на совещании комиссии по вопросам судебной реформы на Банковой, передает пресс-служба Офиса президента.

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Отмечается, что представители ВСП обеспокоены одновременной проверкой всех членов Совета. По их мнению, это может заблокировать работу ВСП, ведь сейчас он имеет минимальное количество членов (15) – и отстранение хотя бы одного из них приведет к потере необходимого для принятия решений кворума.

Глава Верховного суда и член ВСП Всеволод Князев, считает, что проверка Совета должна проходить так, чтобы не препятствовать непрерывности его работы.

Он напомнил, что ВСП в случае чрезвычайной ситуации должен принимать срочные решения о сохранении работы судебной системы, например, об эвакуации судей.

"Поэтому отсутствие Высшего совета правосудия, который должным образом функционирует, приведет к коллапсу судебной системы, и это, безусловно, повлияет на обороноспособность нашего государства", – сказал он.

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Глава Этического совета Лев Кишакевич ответил, что проверка проходит в соответствии с законом. По его словам, начало февраля – граничный срок, когда можно начать оценивание и вовремя его завершить.

Он также отметил, что начало проверки не приводит к отстранению тех членов ВСП, которых оценивают. Их могут отстранить лишь в случае несоответствия критериям добропорядочности. Кроме того, Кишакевич напомнил, что Этический совет проверяет и новых кандидатов в ВСП.

Глава правового комитета Рады Андрей Костин (Слуга народа) заявил о готовности искать решения, которые позволят эффективно реформировать ВСП и не заблокировать его работу. "Есть военная угроза и наша задача – сделать все таким образом, чтобы высший орган судейского управления (ВСП, – ред.) работал в сложное время", – сказал он.

3 августа 2021-го президент Владимир Зеленский подписал законы о реформе ВСП. Он предусматривает создание Этического совета, который проверить добропорядочность действующих членов ВСП и кандидатов в Совет.

13 сентября Совет судей не отправил своих представителей в Этический совет, хотя это был граничный срок. В итоге Этический совет был сформирован 9 ноября.

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Марк Сировой

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