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LIGA.net спросила Зеленского, где судебная реформа. Вот что он ответил

Цей матеріал також доступний українською
26.11.2021, 14:57
LIGA.net спросила Зеленского, где судебная реформа. Вот что он ответил - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Верховная Рада приняла ключевые законы по судебной реформе, ее завершение – в руках международных экспертов. Скандальный Окружной админсуд Киева не удалось ликвидировать быстро, потому что это "поломало бы Раду". Об этом заявил на пресс-конференции президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос LIGA.net.

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Журналист LIGA.net Юрий Смирнов задал президенту три вопроса: 1) когда будет проведена реальная судебная реформа? 2) когда будет проведена реальная правоохранительная реформа? 3) когда расформируют ОАСК?

Зеленский ответил, что по судебной реформе фракция Слуги народа вместе с депутатами других групп по его инициативе проголосовала ключевые законы: о Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и Высшем совете правосудия (ВСП).

"Далее надо эту реформу воплощать в жизнь. Вы знаете прекрасно, что по содержанию этих законов, там есть международники – и они имеют почти исключительное право формулировать и констатировать реальный список очищения судебной реформы", – сказал он.

Зеленский считает, что теперь вопрос о завершении судебной реформы должен адресоваться международным экспертам, которые представлены в органах очищения судебной системы. По его словам, они получили полную независимость в своей деятельности.

Президент подчеркнул, что эту реформу поддерживал его Офис, в частности ею занимался замглавы ОП Олег Татаров и Андрей Смирнов, в СН же ею занимались нардепы Сергей Ионушас и Андрей Костин.

Зеленский также сказал, что если бы проголосовали быстро за законопроект о ликвидации ОАСК, то это "поломало бы всю Верховную Раду" – и не было бы законов о ВСП и ВККС. "Вот такая шахматная игра. Это большая игра... Непросто делать реформы, в чем-то временно уступаешь", – объяснил президент и заверил, что все это будет сделано, а судебную реформу доведут до конца.

Кроме того, Зеленский сказал, что хочет увидеть до конца года избрания главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, которого ожидают международные партнеры. Он заверил, что в конкурсной комиссии "нет людей Татарова или людей Офиса", которые "болеют" и срывают ее заседания.

Говоря о правоохранительных органах и работе Госбюро расследований, Зеленский сказал, что не видит "ничего страшного" в ДТП с нардепом СН Александром Турхиным, в котором пострадали люди.

"Я сам не понимаю, почему не сделана или не закончена… экспертиза. Она в ближайшее время должна быть, а потом результат. Она должна выявить, был ли человек за рулем. Есть видео, частично оно говорит, что его за рулем не было. А потом были большие запросы СМИ, был ли человек за рулем", – сказал он.

Читайте также в разделе Мнения: Цена провала конкурса по САП и судебной реформы – будущее Зеленского и Украины

Марк Сировой, Юрий Смирнов
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