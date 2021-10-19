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"Мы немного поработали". Зеленский уверен, что руководителя САП изберут в ближайшие дни

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2021, 15:07
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский анонсировал завершение конкурса на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры в ближайшее время. Об этом он заявил вчера, 18 октября 2021 года, в интервью на телеканале ICTV.

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"Что касается нового руководителя САП, я тоже был удивлен тем, что комиссия не может собраться для окончательного уже результата, окончательного этапа конкурса. Мы немного поработали, я думаю, в ближайшие дни эта комиссия соберется, также у нас будет завершен конкурс в этом году и мы наконец получим прокурора САП", – заявил Зеленский.

Также президент выразил надежду, что Верховная Рада примет законопроект, который приводит нормы закона о НАБУ в соответствие с Конституцией.

Денис Юдин
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Владимир Зеленский конкурс сап антикоррупционная реформа руководитель САП
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