"Мы немного поработали". Зеленский уверен, что руководителя САП изберут в ближайшие дни
Президент Владимир Зеленский анонсировал завершение конкурса на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры в ближайшее время. Об этом он заявил вчера, 18 октября 2021 года, в интервью на телеканале ICTV.
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"Что касается нового руководителя САП, я тоже был удивлен тем, что комиссия не может собраться для окончательного уже результата, окончательного этапа конкурса. Мы немного поработали, я думаю, в ближайшие дни эта комиссия соберется, также у нас будет завершен конкурс в этом году и мы наконец получим прокурора САП", – заявил Зеленский.
Также президент выразил надежду, что Верховная Рада примет законопроект, который приводит нормы закона о НАБУ в соответствие с Конституцией.
- У САП нет постоянного руководителя с августа 2020-го, когда на тот момент ее глава Назар Холодницкий написал заявление об отставке. Его обязанности исполняет Максим Грищук.
- В сентябре 2021-го Украина обязалась в ближайшее время избрать главу САП, это было зафиксировано в общем заявлении после встречи Зеленского и лидера США Джо Байдена.
- 9 октября в ЦПК заявили, что "подконтрольные ОП" члены комиссии сорвали ключевой этап конкурса на главу САП.
- В тот же день Зеленский заявил, что не услышал адекватных объяснений задержки конкурса по избранию главы САП.
- США и ЕС очень разочарованы задержкой конкурса в САП.
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