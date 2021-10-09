Вопреки обещанию Байдену. Ключевой этап конкурса по избранию главы САП сорван – ЦПК

Сегодня был сорван ключевой этап конкурса по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, заявил в Facebook руководитель общественной организации Центр противодействия коррупции Виталий Шабунин. В сентябре Украина обязалась в ближайшее время избрать главу САП, это было зафиксировано в общем заявлении после встречи президента Владимира Зеленского и лидера США Джо Байдена.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам главы ЦПК, сегодня должен был состояться ключевой этап конкурса по избранию главы САП – практическое задание.

"Дату практического задания комиссия определила заранее, было сделано куча протокольной и подготовительной работы, приехали оба финалиста", – пишет Шабунин.

Однако на заседание не явились члены комиссии Елена Бусол, Андрей Гуджал и Евгений Соболь и "сорвали ключевой єтап конкурса", пишет глава ЦПК. Шабунин называет их "ермаковскими" и утверждает, что они "контролируются Офисом президента".

Глава ЦПК опасается, что промедление с конкурсом может навредить отношениям с США, ведь Украина в сентябре взяла обязательство назначить главу САП в ближайшее время.

LIGA.net направила запрос в пресс-службу ОП.

У САП нет постоянного руководителя с августа 2020-го, когда на тот момент ее глава Назар Холодницкий написал заявление об отставке. Его обязанности исполняет Максим Грищук.

В июне 2021-го ЦПК утверждал, что Офис президента пытается сорвать конкурс на главу САП, поскольку не прошли их кандидаты.

Читайте также в разделе Мнения: Зеленский обязался двигать Украину вперед. Обмануть Байдена будет ошибкой

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.