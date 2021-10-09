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Вопреки обещанию Байдену. Ключевой этап конкурса по избранию главы САП сорван – ЦПК

Цей матеріал також доступний українською
09.10.2021, 12:46
Вопреки обещанию Байдену. Ключевой этап конкурса по избранию главы САП сорван – ЦПК - Фото
Виталий Шабунин (Liga.net, Анна Чуданова)

Сегодня был сорван ключевой этап конкурса по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, заявил в Facebook руководитель общественной организации Центр противодействия коррупции Виталий Шабунин. В сентябре Украина обязалась в ближайшее время избрать главу САП, это было зафиксировано в общем заявлении после встречи президента Владимира Зеленского и лидера США Джо Байдена.

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По словам главы ЦПК, сегодня должен был состояться ключевой этап конкурса по избранию главы САП – практическое задание.

"Дату практического задания комиссия определила заранее, было сделано куча протокольной и подготовительной работы, приехали оба финалиста", – пишет Шабунин.

Однако на заседание не явились члены комиссии Елена Бусол, Андрей Гуджал и Евгений Соболь и "сорвали ключевой єтап конкурса", пишет глава ЦПК. Шабунин называет их "ермаковскими" и утверждает, что они "контролируются Офисом президента".

Глава ЦПК опасается, что промедление с конкурсом может навредить отношениям с США, ведь Украина в сентябре взяла обязательство назначить главу САП в ближайшее время.

LIGA.net направила запрос в пресс-службу ОП.

Вопреки обещанию Байдену. Ключевой этап конкурса по избранию главы САП сорван – ЦПК

Читайте также в разделе Мнения: Зеленский обязался двигать Украину вперед. Обмануть Байдена будет ошибкой

Марк Сировой
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