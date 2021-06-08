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ЦПК: Офис президента пытается сорвать конкурс на главу САП. Не прошли их кандидаты

08.06.2021, 18:24
ЦПК: Офис президента пытается сорвать конкурс на главу САП. Не прошли их кандидаты - Фото
Олег Татаров (скриншот видео телеканала 112)

"Управляемая Банковой" часть конкурсной комиссии по отбору руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры срывает конкурс из-за того, что "кандидаты ОП" не прошли этап добропорядочности. Об этом в Facebook сообщил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

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"Семерка Татарова срывает конкурс, потому что кандидаты ОП не прошли этап добродетели и вылетели из соревнования", – написал он.

По словам Шабунина, "контролируемые Банковой" члены комиссии вчера сорвали кворум. Глава ЦПК предполагает, что то же самое произойдет сегодня и завтра. Для этого, по его словам, достаточно не прийти двум из шести делегированных Верховной Радой членов.

"План офиса Зеленского таков: подвесить избрание отсутствием кворума, чтобы выиграть время, в течение которого сорвать весь конкурс через суд. С соответствующими исками туда побегут кандидаты Банковой", – написал Шабунин.

Он напомнил, что сейчас этап добропорядочности прошел только один кандидат – детектив НАБУ Александр Клименко. Если других кандидатов не пропустят, Клименко выиграет конкурс на руководителя САП автоматически, пояснил Шабунин.

"Поэтому Банковая взялась любой ценой срывать конкурс, который ее ставленники (Костин и Войтенко) пролетели и который, похоже, выигрывает независимый детектив НАБУ. Еще и тот, который Татарова догоняет", – написал глава ЦПК.

По словам Шабунина, для посольства США (и других стран G7) честный конкурс на руководителя САП – "один из ключевых маркеров адекватности Зеленского, его способности держать собственное слово".

  • 21 августа 2020 года Назар Холодницкий написал заявление об увольнении с поста главы САП. Его обязанности исполняет Максим Грищук, он тоже участвует в конкурсе.
  • 4 июня 2021 года председатель комитета Рады по вопросам правовой политики, народный депутат от Слуги народа Андрей Костин не прошел по критерию добропорядочности и покинул конкурс на пост руководителя САП. 

Читайте также: Конкурс на главу САП. Прокурора, которому угрожал Портнов, вычеркнули из списка – ЦПК

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский цпк виталий шабунин сап офис президента Олег Татаров
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