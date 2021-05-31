Конкурс на главу САП. Прокурора, которому угрожал Портнов, вычеркнули из списка – ЦПК

Заместителя прокурора Тернопольской области Александра Божко вычеркнули из конкурса на руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом сообщает в Telegram Центр противодействия коррупции.

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По информации ЦПК, представители партий Слуга народа (Евгений Соболь) и За будущее (Екатерина Коваль) проголосовали за то, чтобы признать Божко недобросовестным. Поэтому, несмотря на то, что международные представители высоко оценили добросовестность прокурора, голосов, чтобы продолжить участие в конкурсе ему не хватило.

В ЦПК отметили, что этот случай доказывает необходимость того, что в конкурсах на руководителей ВСП, ВККС, НАБУ и т.д. решающий голос должен быть у международных экспертов.

В Центре подчеркнули, что членами комиссии, назначенными парламентом, руководит замглавы Офиса президента Олег Татаров.

Как напоминают в ЦПК, влиятельный чиновник времен Януковича Андрей Портнова регулярно угрожал прокурору Божко, расследовавшему производства, в которых фигурировал Портнов. Уголовное производство по поводу угроз было закрыто следователем СБУ и с этим согласился Офис генпрокурора.

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Наталия Медведева

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