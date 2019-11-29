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Прокурор ГПУ просит комиссию адвокатов лишить Портнова лицензии

Прокурор ГПУ просит комиссию адвокатов лишить Портнова лицензии - Фото
Андрей Портнов Фото: Скриншот видео
29.11.2019, 19:55

Александр Божко утверждает, что Портнов угрожал ему физической расправой

Прокурор Генпрокуратуры Александр Божко, которому, по его словам, Андрей Портнов публично угрожал насилием, призвал квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатов Киевской области лишить последнего права заниматься адвокатской деятельностью. Об этом сообщает Радио Свобода.

В своем обращении к комиссии прокурор пишет об установлении фактов нарушения Портновым присяги адвоката Украины.

В качестве примера Божко приводит фрагменты сообщений якобы от Андрея Портнова в What'sApp с угрозами в его адрес. Прокурор подчеркнул, что Портнов в своем Telegram-канале публично подтвердил авторство этих сообщений.

Прокурор считает, что это является свидетельством вмешательства Портновым в его профессиональную деятельность.

Сам Портнов эту ситуацию пока не комментировал.

  • Ранее Портнов обнародовал персональные данные члена съемочной группы, которая проводит расследование влияния и связей экс-чиновника с новой властью. Редакция назвала это давлением на журналистов и нарушением закона о защите персональных данных.
  • Портнов продолжил публиковать данные "Схем", назвав свои действия "привнесением новых стандартов".
  • 7 ноября полиция открыла уголовное производство по этому факту.

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гпу адвокат Андрей Портнов александр божко
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