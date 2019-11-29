Прокурор ГПУ просит комиссию адвокатов лишить Портнова лицензии

Андрей Портнов Фото: Скриншот видео

Прокурор Генпрокуратуры Александр Божко, которому, по его словам, Андрей Портнов публично угрожал насилием, призвал квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатов Киевской области лишить последнего права заниматься адвокатской деятельностью. Об этом сообщает Радио Свобода.

В своем обращении к комиссии прокурор пишет об установлении фактов нарушения Портновым присяги адвоката Украины.

В качестве примера Божко приводит фрагменты сообщений якобы от Андрея Портнова в What'sApp с угрозами в его адрес. Прокурор подчеркнул, что Портнов в своем Telegram-канале публично подтвердил авторство этих сообщений.

Прокурор считает, что это является свидетельством вмешательства Портновым в его профессиональную деятельность.

Сам Портнов эту ситуацию пока не комментировал.