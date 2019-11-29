Прокурор ГПУ просит комиссию адвокатов лишить Портнова лицензии

Прокурор Генпрокуратуры Александр Божко, которому, по его словам, Андрей Портнов публично угрожал насилием, призвал квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатов Киевской области лишить последнего права заниматься адвокатской деятельностью. Об этом сообщает Радио Свобода.
В своем обращении к комиссии прокурор пишет об установлении фактов нарушения Портновым присяги адвоката Украины.
В качестве примера Божко приводит фрагменты сообщений якобы от Андрея Портнова в What'sApp с угрозами в его адрес. Прокурор подчеркнул, что Портнов в своем Telegram-канале публично подтвердил авторство этих сообщений.
Прокурор считает, что это является свидетельством вмешательства Портновым в его профессиональную деятельность.
Сам Портнов эту ситуацию пока не комментировал.