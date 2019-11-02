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"Новые стандарты": Портнов продолжает публиковать данные "Схем"

"Новые стандарты": Портнов продолжает публиковать данные "Схем" - Фото
Андрей Портнов (фото - facebook.com/portnov.andrey.ukraine)
02.11.2019, 18:02

Бывший замглавы администрации Януковича утверждает, что за ним следят

Экс-заместитель главы администрации сбежавшего из Украины Виктора Януковича Андрей Портнов опубликовал в Telegram-канале данные еще трех автомобилей проекта Радио Свобода - программы "Схемы".

Портнов объясняет свое поведение тем, что за ним якобы следят, и угрожает публиковать личные данные всех сотрудников Радио Свобода и их родственников "до десятого колена".

Также он написал, что считает "не лишней и периодическую показательную прогулку с биноклем возле места проживания, анализ частной жизни и ненавязчивое сопровождение в темное время суток в автомобиле с опущенными козырьками и затемненными стеклами".

"Я сформирую банк данных о каждом и буду обнародовать каждую фамилию, кто бы не поднимал по этому поводу вой. Привыкайте, новые времена", - пригрозил Портнов.

Он называет свои действия "привнесением новых стандартов".

Ранее Портнов обнародовал в своем Telegram-канале персональные данные члена съемочной группы программы "Схемы", которая проводит расследование влияния и связей бывшего чиновника с новой украинской властью.

Редакция "Схем" считает это давлением на журналистов и нарушением закона о защите персональных данных.

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расследование личные данные схемы слежка Андрей Портнов
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