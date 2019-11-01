Портнов выложил личные данные водителя "Схем": заявление редакции

Андрей Портнов (скриншот)

Бывший замглавы АП Андрей Портнов обнародовал в своем Telegram-канале персональные данные члена съемочной группы программы "Схемы", которая проводит расследование влияния и связей бывшего чиновника с новой украинской властью. Редакция программы заявляет о нарушении закона.

Портнов опубликовал персональные данные водителя съемочной группы, а именно его полные паспортные данные и домашний адрес, номера авто, а также данные, свидетельствующие о слежке за его местом жительства.

"Редакция расценивает публикацию Андреем Портновым персональных данных водителя программы как прямое давление на команду "Схем", - говорится в заявлении редакции.

Юрист Института развития региональной прессы Людмила Панкратова заявила, что обнародование Портновым такой информации является нарушением ряда статей закона о защите персональных данных и Уголовного кодекса.

После публикации заявления "Сехам" Портнов написал в своем Telegram-канале: "Приношу одиозному СМИ свои извинения за фото их автомобиля и данных водителя. В следующий раз мы сделаем его фото с ведром на голове. Тысячи извинений за недоработку".

Пост Портнова с персональными данными водителя "Схем" распространил в своем Telegram-канале народный депутат от фракции Слуга народа Александр Дубинский.

23 октября стало известно, что суд предоставил доступ следователям ГБР к коммуникации редакции "Схем", которая готовила расследование о пятом президенте Петре Порошенко. Позже появилась реакция журналистов на такое решение.